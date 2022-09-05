Galatasaray - Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-1 kazandı.

Nef Stadı'nda 44 bin 61 taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Sergio Oliviera ve Bafetimbi Gomis ile pozisyonlara girdi.

Rakibinin baskısını kıran Gaziantep FK ise 27. dakikada gelişen hızlı atakta Angelo Sagal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 39. dakikada Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı mücadelede Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı, 45. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçın, devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya 1 kişi eksik başlayan sarı-kırmızılılar, buna rağmen pozisyon bulmaya devam eden taraf oldu. Üst üste uzaktan şutlardan golü bulamayan Galatasaray, 71. dakikada Dries Mertens'in girdiği pozisyonda penaltı kazandı. Maçın 73. dakikasında penaltıyı kullanan Gomis, kaleci Günay'ı geçemeyince takımını öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

Kalan bölümde etkili oyunu sürdüren sarı-kırmızılılar, aradığı golü 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesi atmasıyla buldu. Taraftarının desteğiyle kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen Galatasaray, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu skorla ligdeki 3. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti.

Galatasaray karşısına 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup çıkan Gaziantep FK ise ilk yenilgisini yaşadı ve 10 puanda kaldı.

GALİBİYET GOLLERİ SON DAKİKADA GELİYOR

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

İÇ SAHADA İLK GALİBİYET

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı 2. maçta ilk galibiyetini aldı.

Lige deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle giren sarı-kırmızılılar, 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a mağlup oldu. Arka arkaya 2 deplasmana giden "Cimbom", HangiKredi Ümraniyespor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldı.

Galatasaray, bu sezon sahasındaki 2. maçına ise Gaziantep FK karşısında çıktı. İç sahadaki ilk maçta Giresunspor'a yenilen sarı-kırmızılılar, taraftarı önündeki ilk galibiyetini Gaziantep FK'den aldı.

GALATASARAY'IN GOLLERİ GOMIS'TEN

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon attığı 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligde ilk 4 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilen Galatasaray, bu golleri Fransız santrforu Gomis'in ayağından buldu.

Bu sezon ilk kez bir lig maçına ilk 11'de başlayan 37 yaşındaki Gomis, 36. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.

Bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Gomis, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşayan tek futbolcu olma özelliğini de sürdürdü. Galatasaray'ın 4. golü ise Gaziantep FK futbolcusu Stylianos Kitsiou'dan kendi kalesine geldi.

Tecrübeli santrfor, 73. dakika ise penaltı atışından yararlanamadı ve hem gol sayısını 4'e çıkarma hem de takımını 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi.

MAÇ SONU "ÜÇLÜ" TEZAHÜRATINI BOEY YAPTIRDI

Galatasaraylı futbolcular, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından kale arkasındaki "ultrAslan" taraftar grubunun önüne giden futbolcular, kol kola girerek taraftarın söylediği marşa eşlik etti.

Taraftarların isteğiyle maçta iyi bir performans sergileyen Sacha Boey, "üçlü" tezahüratı yaptırdı. Taraftarlar, henüz golle tanışamayan yeni transfer Haris Seferovic'e de tezahüratlarla destek verdi.

İLK YARI BİTMEDEN GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakanın devre arasına 10 kişi girdi.

Mücadelenin 31. dakikasında Abdulkadir Parmak'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gören stoper Abdülkerim Bardakcı, 45. dakikada Joao Figueiredo ile çıktığı hava topunda rakibine faul yaptığı gerekçesiyle ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Abdülkerim'e kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Uğurlu, Abdülkerim'in pozisyonunda kart çıkarmasına engel olmak isteyen Lucas Torreira'ya da sarı kart gösterdi.

Tecrübeli hakem, ayrıca ilk yarının uzatma bölümünde kararlarına sert bir şekilde itiraz eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da sarı kartını çıkardı.

BOEY VE OLİVEİRA'NIN ŞUTLARI DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey ile Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın şutlarında top direğe çarptı.

Mücadelenin 41. dakikasında Galatasaray'ın sağdan kullandığı kornerde Gaziantep FK futbolcusu Joao Figueiredo meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası yayı içine düşen topu alan Boey, sol ayağıyla iyi bir şut çıkardı. Kalabalık oyuncu grubunu geçen meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

Maçın 68. dakikasında ise yaklaşık 35 metre uzaklıkta kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Tecrübeli oyununun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

EMİN BAYRAM 608 GÜN SONRA GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Emin Bayram, sarı-kırmızılı formayla 608 gün sonra resmi maça çıktı.

Kulübün altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper, Galatasaray'da son olarak 5 Ocak 2021'de Konyaspor ile deplasmanda yapılan Süper Lig maçında forma giydi.

Sonrasındaki 1,5 sezon Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'da top koşturan Emin, sezon başında kadroda tutuldu. Hazırlık kampında teknik ekibin beğenisini kazanan Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı'nın oyundan atılmasının ardından devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil edildi.

GAZİANTEP FK LİGDE 5 MAÇ SONRA YENİLDİ

Gaziantep FK'nin Süper Lig'deki 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde geçen sezonun son haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Gaziantep temsilcisi, bu sezonki ilk 4 müsabakasında mağlubiyet yüzü görmedi.

Erol Bulut yönetimindeki geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 5. maçta Galatasaray'a kaybetti.

GAZİANTEP FK, GALATASARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Gaziantep FK, bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Galatasaray karşılaşmasına kadar yaptığı 4 maçta toplam 9 kez fileleri havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, sarı-kırmızılılara da gol atma başarısı gösterdi.

Gaziantep temsilcisi, skor ürettiği 5 maçta toplam 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.