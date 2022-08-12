İşte Süper Lig'de 1. haftanın panoraması

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon, bol gollü ve sürprizlerle başladı. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yenisi İstanbulspor karşısında sürprize izin vermedi ve kaldığı yerden devam etti. Özellikle geçen sezonun yıldızlarından Cornelius'un golle başlaması Fırtına'yı ayrıca sevindirdi. Yeniden yapılanan Galatasaray, geçen sezonun flaş ekibi Antalyaspor önünde zorlu 90 dakikayı karlı geçmeyi başardı. Penaltı kurtaran ve Antalya forvetlerine geçit vermeyen kaleci Muslera adeta maçı tek başına aldı. Oyuna girer girmez son dakikada galibiyeti getiren Gomis ve asisti yapan yeni transfer Midtsjö, sarı-kırmızılıları umutlandırdı.



BEŞİKTAŞ SON ANDA GÜLDÜ



Beşiktaş, Kayserispor'u uzatmalarda yendi. Zorlu bir 90 dakikaya sahne olan maçta yeni transfer Weghorst yaptığı asistle Ghezzal da attığı golle Kara Kartal'ı ipten aldı. Teknik ekip ve kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, ligin yeni ekibi Ümraniyespor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı. Jesus'un oyuncu tercihleri ve hamleleri eleştirilerin merkezini oluşturdu. 27 golün atıldığı ilk haftada 4 farklı kazanan Alanya ve Başakşehir ile Giresun'dan 3 gollü galibiyetle dönen Adana Demir, taraftarlarını mest etti. F.Bahçe maçı dışında Sivas- G.Antep ve A.Gücü-Konya maçlarında eşitlik bozmadı.



İNENLER



KASIMPAŞA



ANDREA PİRLO



JORGE JESUS



JOSHUA KİNG



ÇIKANLAR



EFECAN



CORNELİUS



SZYSZ



OĞUZ



HAFTANIN HOCASI: RECEP UÇAR



İlk kez yer aldığı Süper Lig'de sezona Fenerbahçe deplasmanında adım atan Ümraniye, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Recep Uçar, Kadıköy'de sisteminden taviz vermeden oynattığı dinamik futbolla alkışı fazlasıyla hak etti.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Ali Karimi (Kayseri)



Cenk (Beşiktaş)



SARI KART

Sarı kart cezalısı yok



HAFTANIN TAKIMI: ADANA DEMİR



Geçen sezonun flaş ekibi yeni sezona da iyi başladı. Giresunspor gibi zor bir deplasmandan 3 gollü galibiyetle döndü



HAFTANIN SÖZÜ: ALİ KOÇ



F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Ümraniye beraberliğini uyanış maçı olarak nitelendirdi. Başkan Koç, "Beklenmedik bir sonuç ama belki de hayırlı bir sonuç. Hem eksiklerimizi görmek hem uyanmak için. Biz kötüydük. Çok daha iyisini bekliyorduk" dedi.



HAFTANIN GOLÜ: MAXIM



Gaziantep FK'nin Rumen yıldızı, Sivas deplasmanında frikikte topu müthiş bir plaseyle 90'a gönderdi.



HAFTANIN ASİSTİ: EFECAN



Karagümrük'ü 4-2 yenen Alanyaspor'da Efecan maça damaga vurdu. Yıldız futbolcu, Eduardo ve Efkan'a yaptığı 2 şık asistle kalitesini konuşturdu.



HAFTANIN KURTARIŞI: MUSLERA



Antalyaspor'un 16 maçlık namağlup serisini bitiren G.Saray'da galibiyetin mimarı Muslera'ydı. Penaltı kurtardı, karşı karşıya Wright'a geçit vermedi.



HAFTANIN OLAYI



Geçen sezon yaşanan kabusu unutturmak isteyen Galatasaray, transferde bombaları patlattı, haftaya damgasını vurdu. Sarı-kırmızılılar, sessiz sedasız bir şekilde harekete geçtiği transfer operasyonunda, Napoli'den Mertens ve Arsenal'den Torreira gibi iki yıldız futbolcuyu Türkiye'ye getirip, binlerce taraftarıyla birlikte gövde gösterisi yaptı.