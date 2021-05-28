Altay’da Denizli faktörü

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin payı büyük oldu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun sezon bitimine 2 hafta kala göreve davet ettiği Türk futbolunun en tanınmış teknik adamlarından Mustafa Denizli ücret talep etmeden, "Camiama gönül borcumu ödemeye hazırım" diyerek 18 yıl formasını giydiği Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak döndü.

İKİ TAKIMLA 18 YIL SONRA

Altay'ın Süper Lig'e yükselmesiyle beraber önümüzdeki sezon İzmir, iki takımla Süper Lig'de boy gösterecek. En son 18 yıl önce Altay ve Göztepe, birlikte Süper Lig'de yer almıştı. Son olarak 2002-03'te Süper Lig'de mücadele eden Altay, Göztepe ile beraber ligden düşmüştü. Altay'ın finalde yendiği bir başka İzmir ekibi Altınordu ise sadece yerli isimlerle mücadele ettiği için alkış aldı.