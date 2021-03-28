Haberler Süper Lig TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! "Sadece milli maç için alınan karar"

Başkanı 'den seyirci açıklaması! "Sadece milli maç için alınan karar"

Son dakika spor haberi: Başkanı , maçına seyirci alınmasıyla ilgili, "Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de 'ın yanında olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca bu kararın sadece milli maç için alındığını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:13
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! "Sadece milli maç için alınan karar"

Dünya Kupası Elemeleri'nde 'ın ile Salı günü 'nda oynayacağı karşılaşmaya seyirci alınacağı açıklandı. 'nun bu kararının ardından açıklama yaptı.

Milli maça seyirci alınmasının ardından 'ye konuşan Başkanı Nihat Özdemir "Bu başlangıç olsun ve hayırlı olsun. Letonya bizim için önemli bir maç. Seyirci desteğinin de 'ın yanında olmasını istiyoruz. Sağlık kuralları içerisinde seyirci alacağız. 12 bin kişi civarında seyircinin geleceğini bekliyoruz." dedi.

'de seyirci olmasını bekleyen taraftarların beklentisinin hatırlatılması üzerine Nihat Özdemir "Bu sadece milli maç için alınan karar. İnşallah disiplin içerisinde burayı da tamamlarsak, yolumuz açık olur. 'ta ve var. Bunları düşünerek, kararlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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