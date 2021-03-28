Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika | Türkiye Letonya maçı seyircili oynanacak!

Son dakika | maçı seyircili oynanacak!

'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, ilk iki maçında ve 'i mağlup edip liderlik koltuğuna oturmuştu. Milliler, grubun üçüncü maçında salı akşamı saat 21.45'te 'nda ile karşılaşacak. 'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaya yaklaşık 11 bin seyirci alınacak. | Son dakika haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 16:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 17:20
Son dakika | Türkiye Letonya maçı seyircili oynanacak!

'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, ilk iki maçında ve 'i mağlup edip liderlik koltuğuna oturmuştu. Milliler, grubun üçüncü maçında salı akşamı saat 21.45'te 'nda ile karşılaşacak. 'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaya yaklaşık 11 bin seyirci alınacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü 'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, ve protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

11 BİN 514 TARAFTAR!

76 bin 761 seyirci kapasiteli 'nda Türkiye - Letonya maçını 11 bin 514 taraftar seyredecek.

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