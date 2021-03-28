Son dakika | Türkiye Letonya maçı seyircili oynanacak!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, ilk iki maçında Hollanda ve Norveç'i mağlup edip liderlik koltuğuna oturmuştu. Milliler, grubun üçüncü maçında salı akşamı saat 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşmaya yaklaşık 11 bin seyirci alınacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşmasına yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır. Sadece bu milli maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ve HES kodu zorunlu olacaktır.

Türkiye-Letonya maçının biletleri ile ilgili detaylar ayrıca ilan edilecektir."

11 BİN 514 TARAFTAR!

76 bin 761 seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye - Letonya maçını 11 bin 514 taraftar seyredecek.