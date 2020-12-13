Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

3 MAÇTA 10 GOL

Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı.

ÇAĞDAŞ ATAN KULÜBEDE

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran Akdeniz ekibinde, Teknik Direktör Çağdaş Atan bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor, İzmir'den de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini aldı. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor'da eksik isimler bulunuyor. Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Steven Caulker ve Moubandje sakat, Salih Uçan ise cezalı durumda.