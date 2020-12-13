Haberler Süper Lig Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig maçı | CANLI

- maçı | CANLI

'in 12. haftasında liderlik koltuğunda oturan temsilcisi Aytemiz sahasında son haftaların formda takımı 'ı konuk ediyor. Akdeniz ekibi kazanarak liderlik yarışında yara almamak istiyor. Kartal ise 3 puanı alarak hem seri yakalamak hem de zirve yarışına iyice ortak olmayı amaçlıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan müsabaka BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş Süper Lig maçı | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Berkan, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Bakasetas, Tayfur, Davidson, Bareiro, Babacar.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

3 MAÇTA 10 GOL
Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan 'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı.

ÇAĞDAŞ ATAN KULÜBEDE
Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran ekibinde, Teknik Direktör bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde deplasmanına giden Alanyaspor, 'den de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın'ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini aldı. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor'da eksik isimler bulunuyor. , Efecan Karaca, , Steven Caulker ve Moubandje sakat, ise cezalı durumda.

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