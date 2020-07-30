Futbolda büyük reform!

Türk futbolunda büyük değişim... Koronavirüs sebebiyle mart ayında futbola ara verilmişti, 12 Haziran'da meşin yuvarlak yeniden santraya konmuştu. Ancak pandemi sürecinde küme düşen takımlar mağdur oldukları gerekçesiyle konuyu Kulüpler Birliği'ne taşımışlardı. Önceki gün Kulüpler Birliği toplanmış ve 18 takım ortak şekilde "Küme düşme kaldırılsın", "Yabancı oyuncu kuralı 1 sezon ertelensin" tavsiye kararları almıştı. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil yazılı dilekçeyle Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu kararlarını TFF Yönetim Kurulu'na iletti

BAKAN KASAPOĞLU DA KATILDI

TFF, Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararı üzerine dün toplandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in davetiyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da toplantıya katıldı. 2 saat 50 dakika süren toplantının ardından alınan kararların açıklanması için yaklaşık 1 saatlik bir bekleyiş daha oldu. Ardından da tarihi kararlar açıklandı

14 YABANCIYA DEVAM

Kulüpler Birliği, gelecek sezondan itibaren değiştirilecek 8+6 yabancı kuralıyla ilgili de tavsiye kararında bulunmuştu. Mevcut sözleşmeler sebebiyle mali yönden daha da sıkıntıya düşebileceklerini belirttiler. TFF, bu kararı 1 sezon erteledi. Gelecek sezon da kulüpler istedikleri takdirde sahaya 11 yabancıyla çıkabilecek.

KÜME DÜŞME KALDIRILDI

TFF'nin aldığı karara göre tüm liglerden küme düşme kaldırıldı. Süper Lig'in son 3 basamağında bulunan Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor gelecek sezon da en üst kategoride mücadele edecek. Ayrıca TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de küme düşme kuralı uygulanmayacak.

SENEYE 21 TAKIM OLACAK

Küme düşme kararının kaldırılmasıyla birlikte gelecek sezon Süper Lig 21 takımla oynanacak. İşte o ekipler: Alanyaspor, Erzurumspor, Beşiktaş, Y.Malatya, Ç.Rize, Sivasspor, F.Bahçe, Antalyaspor, G.Saray, Gaziantep, G.Birliği, Göztepe, Hatayspor, Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Başakşehir, A.Gücü, Trabzonspor, Denizlispor, Karagümrük veya Adana Demirspor.

1 TAKIM BAY GEÇECEK

Federasyonun kararıyla Süper Lig'in gelecek sezon 21 takımla oynanacak olması sebebiyle ilginç bir de durum ortaya çıkacak. Süper Lig'de her hafta 10 karşılaşma olacak. Bu durumda her hafta 1 takım, maç yapmadan geçecek.

4 TAKIM DÜŞECEK

TFF'nin açıkladığı gelecek sezonların planlamasına göre 2020-21'de Süper Lig'den 4 takım küme düşecek. TFF 1. Lig'den de 3 takım gelecek. Böylece 2021-22 sezonundan itibaren artık Süper Lig 20 takımla oynanmaya başlayacak.

4 BÜYÜK LİG MODELİ

Süper Lig, 2021-22'de 20 takımla oynanan ligler arasına katılacak. Avrupa'da İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa liglerini 20 takımla oynatıyor.

NE GETİRECEK?

Kulüpler Birliği'nin toplantısında ligin 20 takıma çıkarılmasıyla gelirlerde yüzde 44.8'lik bir artış bekleniyor. * 7.24 milyar TL'lik toplam gelir elde edileceği öngörülüyor. * İtalya Ligi 2003-04 sezonunda 18 takımla oynanırken ticari gelirleri 170 milyon euro olmuştu. Bir sonraki sezon 20 takıma çıkılınca gelirler de 210 milyon euro'ya yükselmişti. Kulüpler Birliği de bu modeli uygulayarak gelir artırımı hedefliyor. * Daha fazla maç, sponsorluk gelirinin artması anlamına da geliyor. * Daha fazla karşılaşma oynanması aynı zamanda kulüplere daha fazla maç günü geliri getirecek.

HARCAMA LİMİTLERİ 4 AĞUSTOS'TA

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin merakla beklediği harcama limitlerinin ne zaman açıklanacağını da söyledi. Özdemir "Harcama limitlerini 4 Ağustos'ta yani transferin başlayacağı ilk gün açıklayacağız" dedi.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

TFF 1. Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. * TFF 2. Lig 39 takımla oynanacak. * TFF 3. Lig gelecek sezon 3 değil, 4 gruptan oluşacak. Toplamda 67 takım mücadele edecek.

DOKUZ BAL TAKIMI 3. LİG'E YÜKSELDİ

Alınan karar doğrultusunda şampiyon olan ve aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım TFF 3. Lig'e yükseltildi: Adıyaman 1954, Bld Kütahya, Ceyhanspor, Çengelköyspor, Edirnespor, Ispartaspor, Karaman Bld, Siirt İdare, Tekirdağspor.

2 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ

Tarihi kararların alınması bir hayli uzun sürdü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer idarecilerin bulunduğu toplantı tam 2 saat 50 dakika devam etti. Ardından açıklamalar geldi. Toplantı sonrası herkes alınan kararların Türk futboluna hayırlı olması dileklerini sundu.