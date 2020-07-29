Ankaragücü Başkanı Fatih Mert tarihi küme düşme kararı sonrası bütün kulüplere teşekkür etti

Süper Lig'de 2019-20 sezonunda geçerli olmak üzere küme düşme kaldırıldı ve gelecek sezon başlanması planlanan yeni yabancı kuralı 1 sene ertelendi. Tarihi karar sonrası kümede kalma sevinci yaşayan Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, TRT Spor'a konuştu.



Tüm kulüp başkanlarına teşekkür eden Fatih Mert, "Buradan tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarımız duyarlı davrandı, 'Bana ne'cilik yapmadılar." dedi.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ilgili olarak konuşan Mert, "Hocamız İbrahim Üzülmez ile anlaşmamız sezon sonuna kadardı, ligde kalmamız durumunda bir opsiyonumuz vardı. Bugünden itibaren değerlendirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Son olarak Mert, "Bütün kulüplerimiz ortak bir kararla bu sonucun çıkmasına katkıda bulundu. Bugün de TFF'nin ve Spor Bakanımızın yaptığı toplantıyla bu karar çıktı. Kulüplerimize, Bakanlığımıza, federasyonumuza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.