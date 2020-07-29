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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler MKE Ankaragücü A.Gücü Başkanı Fatih Mert'ten tarihi karar sonrası açıklama!

Başkanı tarihi küme düşme kararı sonrası bütün kulüplere teşekkür etti

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert tarihi küme düşme kararı sonrası bütün kulüplere teşekkür etti

'de küme düşmenin kaldırılmasının açıklanmasının ardından Başkanı açıklamalarda bulundu. Bütün kulüplerin bu konuda çok duyarlu davrandıklarını ifade eden Mert, ""Buradan tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'de 2019-20 sezonunda geçerli olmak üzere küme düşme kaldırıldı ve gelecek sezon başlanması planlanan yeni yabancı kuralı 1 sene ertelendi. Tarihi karar sonrası kümede kalma sevinci yaşayan 'nde Başkan , Spor'a konuştu.

Tüm kulüp başkanlarına teşekkür eden Fatih Mert, "Buradan tüm kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlarımız duyarlı davrandı, 'Bana ne'cilik yapmadılar." dedi.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren teknik direktör ile ilgili olarak konuşan Mert, "Hocamız İbrahim Üzülmez ile anlaşmamız sezon sonuna kadardı, ligde kalmamız durumunda bir opsiyonumuz vardı. Bugünden itibaren değerlendirmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Son olarak Mert, "Bütün kulüplerimiz ortak bir kararla bu sonucun çıkmasına katkıda bulundu. Bugün de 'nin ve Spor Bakanımızın yaptığı toplantıyla bu karar çıktı. Kulüplerimize, Bakanlığımıza, federasyonumuza teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Fatih Mert: Ankaragücü olarak herkese teşekkür ediyorum

  1. 29.07.2020
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