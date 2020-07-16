Ankaragücü Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler MKE Ankaragücü Süper Lig ekibinde ayrılık şoku! Kavga etti sözleşmesi feshedildi

Ankaragücü 'in sözleşmesini feshetti

Ankaragücü Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nde 'le ettiği kavga sebebiyle kadro dışı kalan 'in son durumu merak ediliyordu. Ankaragücü kulübü, devre arasında takıma gelen ve Gerson Rodrigues'in disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

maçı öncesi ile kavga eden , bu maç öncesi süresiz kardo dışı bırakılmıştı. Ankaragücü kulübü, devre arasında takıma gelen ve 6 gol atan Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Spor 'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika! Ankaragücü'nde Galatasaray maçı öncesi Gerson ...

  1. 16.07.2020
  2. Güncelleme: 16.07.2020 22:30
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