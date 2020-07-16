Ankaragücü Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü'nde Ante Kulusic'le ettiği kavga sebebiyle kadro dışı kalan Gerson Rodrigues'in son durumu merak ediliyordu. Ankaragücü kulübü, devre arasında takıma gelen ve Gerson Rodrigues'in disiplinsiz davranışları nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray maçı öncesi Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, bu maç öncesi süresiz kardo dışı bırakılmıştı. Ankaragücü kulübü, devre arasında takıma gelen ve 6 gol atan Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Spor Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.
Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.
Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.
Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 16.07.2020
- Güncelleme: 16.07.2020 22:30
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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