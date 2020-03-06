Fatih Mert: Bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş - Ankaragücü karşılaşmasıyla başladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Mert, "Hakemlerden bugüne kadar hiç konuşmadım ama sesimizin fazla çıkması mı gerekiyor bilmiyorum. Bize çok çabuk kartlar çıkıyor,penaltımız verilmiyor. 110 yıllık bir kulüp burası,bizi bu kadar kolay harcamayın lütfen." ifadelerini kullandı.
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