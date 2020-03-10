MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı mesaisi! - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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maçı mesaisi!

MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı mesaisi!

'de ile karşılaşacak olan , çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular idmanda, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

, 'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü 'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular idmanda, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 10.03.2020
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