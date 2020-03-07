MKE Ankaragücü Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı - Son dakika MKE Ankaragücü haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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'de üst üste 3. yenilgisini aldı

MKE Ankaragücü Süper Lig'de üst üste 3. yenilgisini aldı

'in 25. haftasında deplasmanda 'a 2-1 mağlup olan , üst üste üçüncü maçını kaybetti. Sarı-lacivertli takım, İstanbul'da mutlak puan parolasıyla çıktığı Beşiktaş maçından da umduğunu bulamadı.

Süper Ligde bu sezon 8. haftada konuk ettiği ile sahasında 0-0 berabere kalan , bu maçın ardından 9 puanla 13. sırada yer alıyordu. Sonrasında 9. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen başkent ekibi, 9 puanla 16. sırada düşme hattına girdi.

Bu tarihten sonra da üst üste 5 maçını kaybeden MKE Ankaragücü, 15. haftada ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puanını 10'a çıkarsa da 18. sırada düşme hattında kalmayı sürdürdü.

Devre arasında yeni transferlerle taraftarına ümit veren sarı-lacivertli takım, ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile anlaşarak 20. haftada çıktığı ilk maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

Daha sonra deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenen MKE Ankaragücü, ligde tutunmakla ilgili taraftarlarına ümit vermişti.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak Akçay yönetimindeki ilk yenilgisini alan başkent temsilcisi, ardından evinde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, deplasmanda Beşiktaş'a da 2-1 mağlup olarak, teknik direktör Akçay yönetiminde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

  1. 07.03.2020
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