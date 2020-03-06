Beşiktaş 2-1 MKE Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Sergen Yalçın'ın öğrencileri kazandı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Burak Yılmaz ve 88. dakikada Adem Ljajic attı. Ankaragücü'nün golü ise 90+3. dakikada penaltıdan İlhan Parlak attı.



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ettiği son 31 maçta 30. galibiyetini aldı ve ligdeki puanını 43'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.



Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.

76. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+1. dakikada Vida'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90+3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR:

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Bahtiyar Birinci üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü karşısında, geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlığı gerekçesiyle hafta boyunca takımla antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül'ün yerine Kevin Prince Boateng'i sahaya sürdü.

Kaleyi Karius'a emanet eden Sergen Yalçın, Gökhan Gönül'ün yerine sağ bekte Jeremain Lens'e şans verdi. Yalçın'ın savunma hattındaki diğer tercihleri ise Domagoj Vida, Victor Ruiz ve Caner Erkin'i görevlendirdi. Orta alanda Elneny ve Atiba 11'de sahaya sürüldü. Yalçın'ın hücum hattındaki tercihleri Boyd, Boateng ve N'Koudou oldu. Yalçın, gol yollarında ise geçtiğimiz hafta attığı 2 golle takımını Alanyaspor maçında galibiyeti getiren Burak Yılmaz'ı görevlendirdi.

BOATENG 1 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE

Siyah beyazlı ekipte Kevin Prince Boateng, 1 maçlık aradan sonra 11'deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta sakatlığı gerekçesiyle Aytemiz Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan ve mücadelenin ikinci yarısında görev alan Ganalı futbolcu, Ankaragücü karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

LENS 2 HAFTA SONRA SAĞ BEKE

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, Ankaragücü karşısında sağ bek olarak görev aldı. Tecrübeli futbolcu, ligin 22'nci haftasında Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybedilen karşılaşmada da Gökhan Gönül'ün sarı kart cezası sebebiyle sağ bekte görev almıştı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARDAN "EŞİTSİZLİĞE KARŞI DEFANSTAYIZ" TİŞÖRTÜ

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan tişörtlerle çıktı. Siyah beyazlı oyuncuların sahada yer aldığı tişörtlerde "Eşitsizliğe karşı defanstayız" yazısı yer aldı. Tişörtlerin ön kısmında ise cinayetlerde hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı.

KADIN FUTBOL TAKIMI TRİBÜNDE

Öte yandan yarın saat 17.00'de Vodafone Park'ta Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'nı konuk edecek Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Ankaragücü maçını tribünden takip etti. Maç öncesinde stat hoparlörlerinden sık sık duyuru yapılarak, taraftarlar yarın oynanacak mücadeleye davet edildi.

STADYUM BAYRAKLARLA DONATILDI

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maç öncesinde stadyum bayraklarla donatıldı. İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında hayatını kaybeden askerlerimiz için Vodafone Park'a Türk bayrakları asıldı. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesinde tribünde pankart da açtı. Açılan pankartta, "Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı okunurken, Kuzey kale arkası tribününde büyük bir Türk bayrağı açıldı. Türk bayrağının üstünde "Vatan sana canım feda" yazısı yer aldı.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Beşiktaş karşısında geçtiğimiz hafta 3-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının 11'inden 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sol bekte Cebrail Karayel'in yerine Atila Turan, orta alanda da Stanojevic ve Lobjanidze'nin yerine Sedat Ağçay ile Ricardo Faty'i sahaya sürdü. MKE Ankaragücü, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahada yer aldı: Ricardo Friedrich - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila Turan, Faty, Sedat, Lukasik, Michalak, Rodrigues, Orgill.