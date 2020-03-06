Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi bulundu! Premier Lig'den geliyor...

Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerden biri şüphesiz Loris Karius... Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki eldiven yaptığı hatalarla taraftarların eleştiri oklarına maruz kalıyor...

Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından gelen Sergen Yalçın da bir süre önce yaptığı açıklamada Karius için "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların da ardından sezon sonu takımdan gönderileceğini kesin gözüyle bakılan Karius'un yerine arayışlara başlayan Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi...

Karius'un kalesine gelen ilk isabetli şut gol oldu.



ŞUT: Alanyaspor 2 - 6 Beşiktaş

İSABETLİ ŞUT: Alanyaspor 1 - 2 Beşiktaş pic.twitter.com/3x4RTzhkcA — Fotomaç (@fotomac) February 28, 2020

Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M. City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.

CLAUDIO BRAVO KİMDİR?

Futbola ülkesi Şili'deki Colo Colo U19 takımında 2002 yılında başlayan Claudio Bravo, 36 yaşında. Colo Colo kulübünden 2006 yılında İspanyol kulübü Real Sociedad'a 1,20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Şilili eldiven, buradaki başarılı performansı sonrası Barcelona'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Son olarak Manchester City forması giyen başarılı kaleci, bu sezon İngiltere'de çıktığı 16 maçta 1371 dakika sahada kalırken kalesinde 16 gol gördü.