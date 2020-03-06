Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi bulundu! Premier Lig'den geliyor... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'ta Karius'un alternatifi bulundu! 'den geliyor...

Beşiktaş'ta Karius'un alternatifi bulundu! Premier Lig'den geliyor...

'ta yaşanan teknik direktör değişiminin ardından takımın başına geçen geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrası kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

'ta en çok eleştirilen isimlerden biri şüphesiz Loris Karius... Siyah-beyazlıların geçtiğimiz sezon 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki eldiven yaptığı hatalarla taraftarların eleştiri oklarına maruz kalıyor...

'nın takımdan ayrılmasının ardından gelen da bir süre önce yaptığı açıklamada Karius için "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların da ardından sezon sonu takımdan gönderileceğini kesin gözüyle bakılan Karius'un yerine arayışlara başlayan Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi...

Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler ismini önerdi. M. City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.

CLAUDIO BRAVO KİMDİR?
Futbola ülkesi Şili'deki U19 takımında 2002 yılında başlayan Claudio Bravo, 36 yaşında. Colo Colo kulübünden 2006 yılında İspanyol kulübü 'a 1,20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında olan Şilili eldiven, buradaki başarılı performansı sonrası 'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Son olarak forması giyen başarılı kaleci, bu sezon 'de çıktığı 16 maçta 1371 dakika sahada kalırken kalesinde 16 gol gördü.

  1. 06.03.2020
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