Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a EURO 2020 uyarısı!
Hem Sergen Yalçın hem de golcü futbolcuyla temasa geçen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kendine çok dikkat et" mesajını verdi. Sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Burak, buna rağmen 10 gol atıp, 3 asist yaptı.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte çıkış yakalayan Burak Yılmaz'ın Milli Takım için önemi özellikle Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası bir kat daha arttı.
Takcim'in haberine göre; EURO 2020 öncesi bir oyuncuyu daha kaybetmek istemeyen Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, meslektaşı Sergen Yalçın ve oyuncusu Burak Yılmaz'la temasa geçti. Güneş, bu sezon çok sakatlık yaşayan ve son döneme kadar istikrar sağlamakta zorlanan 34 yaşındaki futbolcudan kendisine dikkat etmesini istedi.
12 MAÇ KAÇIRDI
Toplam 19 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Burak, sezon öncesi geçirdiği ameliyat ve sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırmıştı.
- 06.03.2020
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a EURO 2020 uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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