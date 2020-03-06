Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a EURO 2020 uyarısı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'ten 'a uyarısı!

Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz'a EURO 2020 uyarısı!

Hem hem de golcü futbolcuyla temasa geçen A Milli Futbol Takımı , "Kendine çok dikkat et" mesajını verdi. Sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçıran Burak, buna rağmen 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

'ta 'la birlikte çıkış yakalayan 'ın için önemi özellikle 'un sakatlığı sonrası bir kat daha arttı.

Takcim'in haberine göre; öncesi bir oyuncuyu daha kaybetmek istemeyen Ay-Yıldızlı ekibin , meslektaşı Sergen Yalçın ve oyuncusu Burak Yılmaz'la temasa geçti. Güneş, bu sezon çok sakatlık yaşayan ve son döneme kadar istikrar sağlamakta zorlanan 34 yaşındaki futbolcudan kendisine dikkat etmesini istedi.

12 MAÇ KAÇIRDI

Toplam 19 resmi maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Burak, sezon öncesi geçirdiği ameliyat ve sakatlıklar nedeniyle 12 maç kaçırmıştı.

  1. 06.03.2020
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