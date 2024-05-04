Haberler Haberler EMLAK KONUT EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | THY Emlak Konut Arnavutköy Evleri kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?

EMLAK KONUT EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | THY Emlak Konut Arnavutköy Evleri kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?

Emlak Konut'un Türk Hava Yolları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hazırladığı Arnavutköy Yenişehir evleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1+1, 2+1 ve 3+1 evler için başvuruda bulunan vatandaşlardan ev sahibi olacak kişiler kura çekilişi ile belirlenecek. 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler için 'THY Emlak Konut Arnavutköy Evleri kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını ve Emlak Konut Evleri kura çekilişi canlı izleme linkini haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 10:10
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EMLAK KONUT EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | THY Emlak Konut Arnavutköy Evleri kura çekilişi saat kaçta, hangi kanalda?

EMLAK KONUT EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | İstanbul'da daha önce evi olmayan binlerce vatandaşı ev sahibi yapmak için oluşturulan projelerden bir tanesi olan Emlak Konut Yenişehir Evleri için bekleyiş sona erdi. Projeye başvuruda bulunarak 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura çekilişi, 4 Mayıs Cumartesi günü yapılıyor. İşte kura çekilişi detayları...

📺EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yenişehir Evleri Arnavutköy'de yeni evlerine kavuşacak hak sahipleri, 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek kura çekimiyle belirlenecek. İki etapta, toplam 2.894 bağımsız bölüm için gerçekleşecek kura çekilişi, Emlak Konut'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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EMLAK KONUT EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, daha önce ziyaret ettiği inşaat alanında yaptığı açıklamada, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adet konutun teslim edileceğini duyurdu.

EMLAK KONUT EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? | THY Emlak Konut Arnavutköy evleri ne zaman biter? Devamını Oku BUNU DA OKU

📌Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

📌Toplam konut sayısı: 12.456 adet

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📌İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

📌2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

📌İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

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