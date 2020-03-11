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11 Mart 2020, Çarşamba
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Ankaragücü hırslı çalışıyor

Ankaragücü hırslı çalışıyor

 karşısında iyi bir ortaya koymasına rağmen yenilmekten kurtulamayan Ankaragücü, Rizespor'la sahasında oynayacağı kritik maça hazırlanıyor.

karşısında iyi bir ortaya koymasına rağmen yenilmekten kurtulamayan Ankaragücü, Rizespor'la sahasında oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Son 3 maçından puansız ayrılan sarı-lacivertlilerde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların son derece hırslı gözükmesi, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

  1. 11.3.2020
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