Ankaragücü hırslı çalışıyor

Beşiktaş karşısında iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen yenilmekten kurtulamayan Ankaragücü, Rizespor'la sahasında oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Son 3 maçından puansız ayrılan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların son derece hırslı gözükmesi, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.