Ankaragücü hırslı çalışıyor
Beşiktaş karşısında iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen yenilmekten kurtulamayan Ankaragücü, Rizespor'la sahasında oynayacağı kritik maça hazırlanıyor.
Beşiktaş karşısında iyi bir futbol ortaya koymasına rağmen yenilmekten kurtulamayan Ankaragücü, Rizespor'la sahasında oynayacağı kritik maça hazırlanıyor. Son 3 maçından puansız ayrılan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların son derece hırslı gözükmesi, teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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