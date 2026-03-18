Kenan Yıldız'dan Milli Takım ve transfer itirafı! Türkiye'ye seçme nedeni...
Juventus forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, İtalya basınından Corriere dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 12:53
"GÜNDE EN AZ 6 SAAT"
"YAŞITLARIMDAN FARKLI DEĞİLİM"
"Ben çok normal biriyim. Ayakları yere basmak kolay değil çünkü hayatım normal değil ama sağlam bir ailem var, arkadaş çevrem kapalı. İnsanları gözlemlerim, gerçek ile sahteyi ayırt edebildiğimi düşünüyorum. Sakinim, gülmeyi ve şakalaşmayı severim, yaşıtlarımdan farklı değilim."
"Neden Almanya yerine Türkiye'yi seçtin?"
"Almanya'da beni yeterli görmüyorlardı, hep başkalarını çağırıyorlardı. Sadece ben yeteneklerimin farkında değildim; çocukken katıldığım tüm turnuvalarda MVP seçilirdim. Sekiz yaşındayken 18 yaşındakilere karşı oynuyordum."
SORU: "Tek çocuksun, değil mi?"
"CAN UZUN BENİM KARDEŞİM"
Kenan Yıldız: "Hayır, bir kardeşim var: Eintracht'ta oynayan Can Uzun. Birlikte büyüdük, birlikte takımda ve milli takımda oynadık, gerçek kardeş gibiyiz. Günde üç kez konuşuruz. Hatta bak şimdi beni arıyor."
"Seni tamamen Türk olarak görüyorlar mı?"
Kenan Yıldız: "Türk... ve biraz da Alman."
"Sana özel bir muamele var mı?"
"Basın şu anda bana iyi bakıyor ama biz hep sonuçlara bağlıyız. Avrupa Şampiyonası'nda küçük bir şey yüzünden sorun yaşadım... Kameraya iki saniye saçımı düzeltirken yakalandım, aslında bir böceği kovmak istiyordum. 'Görünüşüne oyundan daha çok önem veriyor' dediler. Ama orada kaldı."
ARDA GÜLER, SEMİH KILIÇSOY, CAN UZUN SÖZLERİ
Kenan Yıldız: "Türkiye'de Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Can Uzun gibi çok yetenekli gençlerimiz var."
"EN RAHAT OLDUĞUM YER SOL"
Kenan Yıldız: "Sol. Soldan başlayıp içeri kat edebildiğim zaman. Bu özgürlüğü seviyorum."
SORU: "Başarın, anlattığın gibi, ailenin hayatını değiştirdi. Onlar bunu nasıl yaşıyor?"
Kenan Yıldız: "Çok sakin değiller. Tüm gün telefondalar."
SORU: "Kiminle konuşuyorlar? Real? Barcelona? Arsenal?"
Kenan Yıldız: "Bilmiyorum, hep meşguller. Ama benim geleceğim Juventus'ta."
"AİLEM BAŞKALARINDAN ÜSTÜN OLMADIĞIMI ÖĞRETTİ"
"Küçüklüğümden beri ailem bana başkalarından üstün olmadığımı öğrettiler. Kontrollü bir çocukluk ve ergenlik geçirdim. Ölçülü. Ayakkabı ya da kıyafet için küçük bir para harcasam bile ay sonuna kadar yetmeliydi. Annem 'Sonrakini bekle' derdi."
"ASLA PARA İÇİN OYNAMADIM"
"Asla para için oynamadım, kendimi geliştirmek için oynadım. Paranın her zaman bir sonuç olduğunu düşündüm. Ailem bu kısmı hallediyor. Aileme sadece Juve'de çok mutlu olduğumu söyledim."
"BAYERN'DE ÇOK FAZLA SORUNUM VARDI"
"Mesele para değildi, para yoktu. Bayern'de çok fazla sorunum vardı. 9 yıl orada kaldım ve hiçbir zaman onların güvenini hissetmedim; her zaman benden daha iyi biri vardı. Ayrılmak kolaydı, hatta doğal diyebilirim."
SPALLETTI HAKKINDA
"O harika bir teknik direktör ve özel bir adam, duyguları olan bir adam."
MASSIMILIANO ALLEGRI SÖZLERİ
"Ona çok şey borçluyum, beni ilk 11'de oynattığı için. Beni milli takıma getiren Montella'ya da minnettarım."
"DEL PIERO JUVE TARİHİNİN BİR PARÇASI"
"Bu tür karşılaştırmaları sevmiyorum çünkü ben daha yeni başlıyorum, o ise bir dünya futbol efsanesi, Juve ve futbol tarihinin bir parçası. Kendi hikayemi yazmak, geride kendime ait bir iz bırakmak istiyorum." dedi.
