Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de 30. haftanın en kritik mücadelesi bu akşam Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ve düşükte olsa şampiyonluk hedefi bulunan Galatasaray kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde iki takım taraftarları da muhtemel 11, yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev maç tecrübeli hakem Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Süper Lig'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan Galatasaray, haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan Trabzonspor ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR
Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. A
Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmadı. Adem Büyük cezalı ve Onyekuru sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.
TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER
Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcu Hüseyin Çimşir'in görev vermesi halinde oynayabilecek.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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