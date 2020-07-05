Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 30. haftanın en kritik mücadelesi bu akşam ile arasında oynanacak. Şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi ve düşükte olsa şampiyonluk hedefi bulunan Galatasaray kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde iki takım taraftarları da muhtemel 11, yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev maç tecrübeli hakem tarafından yönetilecek. 'de son 5 maçında sadece 4 puan alabilen ve şampiyonluk yarışında hızla kopan , haftaya 52 puanla lider Medipol Başakşehir'in 8 puan arkasında 4. sırada girdi. Liderin en yakın takipçisi olan ise 30. hafta müsabakaları öncesinde 58 puanla 2. sırada yer aldı.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY SAKATLIKLA BOĞUŞUYOR

Galatasaray'da sezonu kapatan Muslera ve Andone ile birlikte, Başakşehir maçında sakatlanan Lemina Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. A

Falcao'nun durumu henüz netlik kazanmadı. cezalı ve Onyekuru sözleşmesi bittiği gerekçesiyle Monaco tarafından geri çağırıldı.

TRABZONSPOR'A SAKATLARDAN GÜZEL HABER

Trabzonspor'a Ekuban, Abdulkadir Parmak ve 'den iyi haberler geldi. Kadroya alınan 3 futbolcu Hüseyin Çimşir'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

  1. 05.07.2020
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