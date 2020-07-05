Galatasaray'da Falcao takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Falcao takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı!

'da Falcao takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı!

Galatasaray'da Falcao takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı!

'da sakatlığı sebebiyle maçı kadrosuna yer almayan zorlu maçta takımını yalnız bırakmadı. Kolombiyalı golcü yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı takip etti.

'in 30. haftasında evinde ile karşılaşan 'da, Kolombiyalı futbolcu sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Falcao, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı Stadyumu'ndan takip etti. Yıldız futbolcu yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı izledi.

Falcao, Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi ve 'nda da 3'er olmak üzere toplam 22 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

  1. 05.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Falcao takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA