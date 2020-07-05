Galatasaray'da Falcao takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı!
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçı kadrosuna yer almayan Radamel Falcao zorlu maçta takımını yalnız bırakmadı. Kolombiyalı golcü yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı takip etti.
Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Falcao, bu önemli müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 34 yaşındaki futbolcu karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti. Yıldız futbolcu yedek kulübesinin arkasındaki yerden müsabakayı izledi.
Falcao, Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 3'er olmak üzere toplam 22 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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