Erman Toroğlu'ndan Feghouli'ye sert eleştiri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Feghouli'yi sert bir şekilde eleştiren Toroğlu, "Feghouli denen adam kırmızı kart gördü. Bunlar nasıl profesyonel, bunlara nasıl bu paraları veriyorlar. Bu oyuncular takımlarını yarı yolda bırakıyorlar. Feghouli'ye çok fazla bir darbe gelmiyor. Feghouli, kendini kurşun yemiş gibi yere atıyor. Sonrasında bir anda canlanıyor iki ayağıyla rakibin göğsüne basıyor. Bu nasıl bir anlayıştır, anlayamadım." ifadelerini kullandı.
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