Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçı sürpriz bir isim tribünlerden takip etti. Yıldız futbolcu Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada eski takımını yalnız bırakmadı. İşte detaylar ve maçtan kareler...

5 Temmuz 2020 Pazar 22:24 Güncelleme: 05.07.2020 22:24
Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladı.

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Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...

Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada eski takımını yalnız bırakmadı.

Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...

İşte maçtan kareler...

Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...
Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...
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