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Galatasaray-Trabzonspor maçında sürpriz isim! Tribünlerde...
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladığı maçı sürpriz bir isim tribünlerden takip etti. Yıldız futbolcu Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada eski takımını yalnız bırakmadı. İşte detaylar ve maçtan kareler...
5 Temmuz 2020 Pazar 22:24
Güncelleme: 05.07.2020 22:24
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Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ın evinde Trabzonspor'u ağırladı.
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Yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmada eski takımını yalnız bırakmadı.