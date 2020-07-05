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05 Temmuz 2020, Pazar
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'da galibiyet coşkusu!

Trabzon'da galibiyet coşkusu!

'in 30. haftasında , 'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Bordo-mavililerin 'da elde ettiği derbi zaferi, 'da coşkuyla kutlandı. Sokaklara dökülen taraftarlar, geceyi meşalelerle aydınlattı. İşte o kareler...

, 'in 30. haftasındaki derbide 'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililerin zaferi 'da coşkuyla kutlandı. Sokaklara dökülen taraftarlar, meşalelerle geceyi aydınlatıp kenti tezahüratlarla inletti.

İşte Trabzon'daki derbi coşkusundan kareler:

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 00:25
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