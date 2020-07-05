Trabzon'da galibiyet coşkusu!
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Bordo-mavililerin İstanbul'da elde ettiği derbi zaferi, Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Sokaklara dökülen taraftarlar, geceyi meşalelerle aydınlattı. İşte o kareler...
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasındaki derbide Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek, şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililerin zaferi Trabzon'da coşkuyla kutlandı. Sokaklara dökülen taraftarlar, meşalelerle geceyi aydınlatıp kenti tezahüratlarla inletti.
İşte Trabzon'daki derbi coşkusundan kareler:
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 00:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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