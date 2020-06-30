Ahmet Ağaoğlu'ndan Hüseyin Çimşir'e tam destek! "Hocam sana inanıyoruz"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde üst üste yaşanan puan kayıplarına rağmen teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolculara olan inancından bir şey kaybetmedi. Ağaoğlu'nun, Çimşir ile yaptığı uzun görüşmede, "Size ve takıma olan inancımızdan bir şey kaybetmedik. Hepinize hâlâ güveniyoruz. Kafanızı kaldırın" dediği öğrenildi.
Trabzonspor'un önce Alanya ardından A.Gücü ile berabere kalarak zirve yarışında 4 puan bırakması üzerine başkan Ahmet Ağaoğlu devreye girdi. Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre Sel'in özel haberine göre, Ahmet Ağaoğlu teknik direktör Hüseyin Çimşir'e destek vererek, moralini yüksek tutmasını istedi. Başkan, Çimşir ile yaptığı uzun görüşmede, "Hocam biz sana inanıyor ve güveniyoruz. Desteğimizin ve inancımızın her zaman sizinle olduğunu bilin. Birlikte başaracağız... Sonuna kadar camia arkanızda" ifadelerini kullandı.
RAKİPLERİN KAYBI TESELLİ OLDU
TAKIMA da bir konuşma yapan Başkan Ağaoğlu, "Buraya kadar siz getirdiniz. Burada vazgeçmek veya mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun olmadığını da biliyorum. O yüzden oynayacağımız ilk maçtan (G.Saray) itibaren mücadele ruhuyla sahada olalım" diye konuştu. Bu arada Başakşehir ile G.Saray'ın berabere kalması ve Sivas'ın kaybetmesi Fırtına'ya teselli oldu. Fırtına, G.Saray'ı yenmesi, Başakşehir'in Antalya'da kaybetmesi halinde yeniden zirveyi geri alma şansına sahip.
- 30.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Ağaoğlu'ndan Hüseyin Çimşir'e tam destek! "Hocam sana inanıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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