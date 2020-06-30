Ahmet Ağaoğlu'ndan Hüseyin Çimşir'e tam destek! "Hocam sana inanıyoruz" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Ağaoğlu'ndan tam destek! "Hocam sana inanıyoruz"

'ndan 'e tam destek! "Hocam sana inanıyoruz"

Ahmet Ağaoğlu'ndan Hüseyin Çimşir'e tam destek! "Hocam sana inanıyoruz"

Başkanı , ligde üst üste yaşanan puan kayıplarına rağmen ve futbolculara olan inancından bir şey kaybetmedi. Ağaoğlu'nun, Çimşir ile yaptığı uzun görüşmede, "Size ve takıma olan inancımızdan bir şey kaybetmedik. Hepinize hâlâ güveniyoruz. Kafanızı kaldırın" dediği öğrenildi.

'un önce Alanya ardından A.Gücü ile berabere kalarak zirve yarışında 4 puan bırakması üzerine başkan devreye girdi. Sabah Gazetesi muhabiri Yunus Emre 'in özel haberine göre, Ahmet Ağaoğlu 'e destek vererek, moralini yüksek tutmasını istedi. Başkan, Çimşir ile yaptığı uzun görüşmede, "Hocam biz sana inanıyor ve güveniyoruz. Desteğimizin ve inancımızın her zaman sizinle olduğunu bilin. Birlikte başaracağız... Sonuna kadar camia arkanızda" ifadelerini kullandı.

RAKİPLERİN KAYBI TESELLİ OLDU
TAKIMA da bir konuşma yapan Başkan Ağaoğlu, "Buraya kadar siz getirdiniz. Burada vazgeçmek veya mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun olmadığını da biliyorum. O yüzden oynayacağımız ilk maçtan (G.Saray) itibaren mücadele ruhuyla sahada olalım" diye konuştu. Bu arada ile G.Saray'ın berabere kalması ve 'ın kaybetmesi Fırtına'ya teselli oldu. Fırtına, G.Saray'ı yenmesi, Başakşehir'in 'da kaybetmesi halinde yeniden zirveyi geri alma şansına sahip.

  1. 30.06.2020
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