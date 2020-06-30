Son 9 yılın en iyisi!
Ligde 29 hafta sonunda 58 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son senelerde ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı.
Süper Lig'de 29 hafta sonunda 58 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçirerek, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı. 2010- 11'in 29. haftasında 69 puanla ilk sırada bulunan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başarmış durumda. Ligde 60 puanlı Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alan Fırtına, son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı ve puanı elde etti. Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti. İki takım arasında 2 puanlık fark açılmadı.
Bordo-mavililer, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor. Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında zirve mücadelesi devam ediyor. Ligde önce Alanyaspor ile berabere kalarak zirve koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Fırtına, 29'uncu haftada sahasında MKE Ankaragücü ile de berabere kalınca büyük üzüntü yaşadı. Ancak aynı haftada lider Başakşehir'in Galatasaray ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk ateşi yeniden alevlendi. Zirve ile arasında iki puan farkı bulunan bordo-mavililer, kalan haftaları kayıpsız tamamlayarak Medipol Başakşehir'in puan kaybı yaşamasını bekleyecek.
- 30.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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