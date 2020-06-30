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30 Haziran 2020, Salı
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'da 5'i bir yerde ilk kez!

Trabzonspor'da 5'i bir yerde ilk kez!

Sakatlıkları bulunan Ekuban ve Nwakaeme pazar günkü kritik maçta forma giyebilecek. ’un ağrıları azaldı, Sosa ve Ömür de formuna kavuştu.

Fırtına'da derbisi öncesi sakatlıkdan iyi haber geldi. Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Caleb Ekuban'ın Galatasaray derbisinde forma giyeceği açıklanırken, uzun bir sakatlıktan sonra sahalara dönen da form tuttu. Son iki karşılaşmada ağrılarına rağmen takımla birlikte sahaya çıkan 'un da kritik sınav öncesi kendisini daha iyi hissettiği öğrenilirken, Abdülkadir Ömür'ün de istatistiksel olarak eski gücüne kavuşmaya yakın olduğu belirtildi.

NWAKAEME OYNAMAK İSTİYOR
Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme'den de güzel haberler geldi. Nijeryalı oyuncunun sakatlığını önemli ölçüde atlattığı ve derbide oynamak istediği öğrenildi. Takımın ilk 11'inin 5 önemli isminden gelen bu sevindirici haberler teknik heyetin moralini artırdı. Ekstra bir sakatlık yaşanmaması durumunda bordo-mavililerin Galatasaray derbisiyle birlikte pandemi sürecinde ilk kez tam kadro olarak sahaya çıkmaya hazırlandığı ifade edildi.

ÖNEMLI KATKILAR SUNDU
Bordo-mavililer, Nwakaeme'nin yokluğunda son iki haftada dört puan kaybetti. Bilhassa, 14 gol, 8 asistle takımın hücum gücünün önemli bölümünü oluşturan Nwakaeme, takıma önemli katkılar sundu.

  1. 30.6.2020
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