Trabzonspor'da 5'i bir yerde ilk kez!
Sakatlıkları bulunan Ekuban ve Nwakaeme pazar günkü kritik maçta forma giyebilecek. Sörloth’un ağrıları azaldı, Sosa ve Ömür de formuna kavuştu.
Fırtına'da Galatasaray derbisi öncesi sakatlıkdan iyi haber geldi. Ankaragücü maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Caleb Ekuban'ın Galatasaray derbisinde forma giyeceği açıklanırken, uzun bir sakatlıktan sonra sahalara dönen Jose Sosa da form tuttu. Son iki karşılaşmada ağrılarına rağmen takımla birlikte sahaya çıkan Sörloth'un da kritik sınav öncesi kendisini daha iyi hissettiği öğrenilirken, Abdülkadir Ömür'ün de istatistiksel olarak eski gücüne kavuşmaya yakın olduğu belirtildi.
NWAKAEME OYNAMAK İSTİYOR
Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Nwakaeme'den de güzel haberler geldi. Nijeryalı oyuncunun sakatlığını önemli ölçüde atlattığı ve derbide oynamak istediği öğrenildi. Takımın ilk 11'inin 5 önemli isminden gelen bu sevindirici haberler teknik heyetin moralini artırdı. Ekstra bir sakatlık yaşanmaması durumunda bordo-mavililerin Galatasaray derbisiyle birlikte pandemi sürecinde ilk kez tam kadro olarak sahaya çıkmaya hazırlandığı ifade edildi.
ÖNEMLI KATKILAR SUNDU
Bordo-mavililer, Nwakaeme'nin yokluğunda son iki haftada dört puan kaybetti. Bilhassa, 14 gol, 8 asistle takımın hücum gücünün önemli bölümünü oluşturan Nwakaeme, takıma önemli katkılar sundu.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'da 5'i bir yerde ilk kez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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