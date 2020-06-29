Son dakika: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Ekuban... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'a müjdeli haber geldi! Ekuban...

Son dakika: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Ekuban...

Son dakika... Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında oynayamayan 'dan 'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan ve ile maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen , Ankaragücü maçında son taktik antrenmanda yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle, maç kadrosunda yer almamıştı.

Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. Bir ile üç hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Gelen son dakika haberine göre, Ganalı futbolcu Ekuban'ın ile oynanacak mücadelede forma giyebileceği öğrenildi.

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  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 12:25
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