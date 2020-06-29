Son dakika: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Ekuban...
Son dakika... Kasık bölgesindeki sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü karşısında oynayamayan Caleb Ekuban'dan Trabzonspor'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
Pandemi sonrası iyi bir başlangıç yapan ve Göztepe ile Fenerbahçe maçlarında 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen Caleb Ekuban, Ankaragücü maçında son taktik antrenmanda yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle, maç kadrosunda yer almamıştı.
Kasık bölgesinden sakatlanan Ekuban'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derece grade yırtık gözüküyor. Bir ile üç hafta arasında sahalardan uzak kalabilir. Ama bu, oyuncunun kas yapısıyla da alakalı. Daha erken de dönebilir. Ekuban güçlü bir oyuncu, bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Gelen son dakika haberine göre, Ganalı futbolcu Ekuban'ın Galatasaray ile oynanacak mücadelede forma giyebileceği öğrenildi.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 12:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'a müjdeli haber geldi! Ekuban... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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