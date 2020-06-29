Ekuban için seferberlik

Bordo-mavili takımın hücumdaki en büyük güçlerinden Caleb Ekuban son anda sakatlanınca Ankaragücü karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarılmıştı. Ganalı oyuncunun MR'ında birinci derecede yırtık tespit edilmişti. 1 ila 3 hafta forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki futbolcu için sağlık heyeti seferber oldu.