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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Ekuban için seferberlik

Ekuban için seferberlik

Bordo-mavili takımın hücumdaki en büyük güçlerinden son anda sakatlanınca Ankaragücü karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarılmıştı. Ganalı oyuncunun 'ında birinci derecede yırtık tespit edilmişti. 1 ila 3 hafta forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki futbolcu için sağlık heyeti seferber oldu.

Bordo-mavili takımın hücumdaki en büyük güçlerinden son anda sakatlanınca Ankaragücü karşılaşmasının maç kadrosundan çıkarılmıştı. Ganalı oyuncunun 'ında birinci derecede yırtık tespit edilmişti. 1 ila 3 hafta forma giyemeyecek olan 26 yaşındaki futbolcu için sağlık heyeti seferber oldu.

  1. 29.6.2020
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