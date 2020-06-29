'VAR' bir yamukluk! O çizgi mide bulandırdı
Bu sezon hakemlerden canı çok yanan Trabzonspor, Ankaragücü maçında da hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR başında oturan Suat Arslanboğa’ya takıldı. VAR çıktığından beri düz şekilde çekilen çizgi bu sefer yamuktu. Eleştiri okları MHK’ye çevrildi, Fırtına’nın üzerinde oyunlar oynandığı belirtildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak ağır yara alan Trabzonspor iç hesaplaşmasını yaparken hakemlere de çok kızgın. Bordo-mavililer "Biz iyi oynarız, kötü oynarız. İşin bu kısmı bizi ilgilendirir ancak hakem gördüğünü çalmak veya VAR'a bakıp hatasız karar vermek zorunda" diyor. Karadeniz ekibi, Başkent temsilcisine karşı eşitliği bozamazken özellikle 89. dakikada penaltı beklerken sürpriz şekilde çıkan ofsayt kararı bordo-mavilileri kızdırdı.
KAFALAR KARIŞTI
Maçın son bölümüne yaklaşırken Ankaragücü ceza sahası içinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Topun Başkent ekibinin savunmacılarının eline çarpıp çarpmadığı konuşuluyordu. Hakem Abdulkadir Bitigen de "Penaltı var mı yok mu?" diye VAR'a çağırıldı. Ancak Bitigen bir anda elini kaldırarak "Ofsayt" kararı verdi. Pozisyonun tekrarını izleyenler ise gözlerine inanamadı. VAR odasından gelen görüntüde ofsayt çizgisi saha çizgilerine paralel değildi. Yamuktu!
FIFA'NIN İSTEDİĞİ
FIFA TV'de hakemlere gösterilen eğitim videosunda çizgilerin nasıl çekilmesi gerektiği net şekilde anlatılıyor. Hepsi paralel çekiliyor.
BİZİM VAR'IN ÇEKTİĞİ
MHK ise nasıl bir eğitim veriyorsa VAR başındaki hakemlerin çektiği ofsayt çizgisi tartışmalara nokta koyacağına, polemikleri daha da ateşliyor.
Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.
MASA BASINDA İSLER DÖNÜYOR
Otoriteler de VAR'ın 'tuhaf' ofsayt çizgisine takıldı. FOTOMAÇ yazarı ve A SPOR yorumcusu Erman Toroğlu "Masa başında bir işler dönüyor" dedi.
ERMAN TOROĞLU: Utanmasalar çizgiyi ziksak yapacaklar. Pozisyon net penaltı. Masa başında bir işler dönüyor.
REHA KAPSAL: Trabzonspor aleyhine verilen ofsaytta çekilen çizgi tam bir fiyasko. İlk defa böyle bir şey gördüm.
BÜLENT YILDIRIM: Bazen kamera açıları nedeniyle çekilen çizgi tam parallellik arz etmez. Ama ben bu kadar ayrı görünenine ilk defa şahit oldum.
BU OFSAYT ÇİZGİSİ ZİGANA YOLU GİBİ
Yayıncı kuruluşun çektiği ofsayt çizgisi Zigana Dağı yolu gibiydi.
Dünya futbol tarihi böyle bir ofsayt çizgisi gördü mü?
Ceza sahası çizgisini uzatınca ofsayt çizgisiyle kesişecek neredeyse.
Bu ofsayt çizgisi resmen Trabzonspor'un üstünü çizme çabası.
5 yaşındaki kardeşim daha düz çizer.
Puan kaybına mazeret değil ama siz hiç çapraz ofsayt çizgisi gördünüz mü?
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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