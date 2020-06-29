'VAR' bir yamukluk! O çizgi mide bulandırdı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak ağır yara alan Trabzonspor iç hesaplaşmasını yaparken hakemlere de çok kızgın. Bordo-mavililer "Biz iyi oynarız, kötü oynarız. İşin bu kısmı bizi ilgilendirir ancak hakem gördüğünü çalmak veya VAR'a bakıp hatasız karar vermek zorunda" diyor. Karadeniz ekibi, Başkent temsilcisine karşı eşitliği bozamazken özellikle 89. dakikada penaltı beklerken sürpriz şekilde çıkan ofsayt kararı bordo-mavilileri kızdırdı.



KAFALAR KARIŞTI

Maçın son bölümüne yaklaşırken Ankaragücü ceza sahası içinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Topun Başkent ekibinin savunmacılarının eline çarpıp çarpmadığı konuşuluyordu. Hakem Abdulkadir Bitigen de "Penaltı var mı yok mu?" diye VAR'a çağırıldı. Ancak Bitigen bir anda elini kaldırarak "Ofsayt" kararı verdi. Pozisyonun tekrarını izleyenler ise gözlerine inanamadı. VAR odasından gelen görüntüde ofsayt çizgisi saha çizgilerine paralel değildi. Yamuktu!



FIFA'NIN İSTEDİĞİ

FIFA TV'de hakemlere gösterilen eğitim videosunda çizgilerin nasıl çekilmesi gerektiği net şekilde anlatılıyor. Hepsi paralel çekiliyor.







BİZİM VAR'IN ÇEKTİĞİ

MHK ise nasıl bir eğitim veriyorsa VAR başındaki hakemlerin çektiği ofsayt çizgisi tartışmalara nokta koyacağına, polemikleri daha da ateşliyor.



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.





MASA BASINDA İSLER DÖNÜYOR

Otoriteler de VAR'ın 'tuhaf' ofsayt çizgisine takıldı. FOTOMAÇ yazarı ve A SPOR yorumcusu Erman Toroğlu "Masa başında bir işler dönüyor" dedi.



ERMAN TOROĞLU: Utanmasalar çizgiyi ziksak yapacaklar. Pozisyon net penaltı. Masa başında bir işler dönüyor.



REHA KAPSAL: Trabzonspor aleyhine verilen ofsaytta çekilen çizgi tam bir fiyasko. İlk defa böyle bir şey gördüm.



BÜLENT YILDIRIM: Bazen kamera açıları nedeniyle çekilen çizgi tam parallellik arz etmez. Ama ben bu kadar ayrı görünenine ilk defa şahit oldum.



BU OFSAYT ÇİZGİSİ ZİGANA YOLU GİBİ

Yayıncı kuruluşun çektiği ofsayt çizgisi Zigana Dağı yolu gibiydi.

Dünya futbol tarihi böyle bir ofsayt çizgisi gördü mü?

Ceza sahası çizgisini uzatınca ofsayt çizgisiyle kesişecek neredeyse.

Bu ofsayt çizgisi resmen Trabzonspor'un üstünü çizme çabası.

5 yaşındaki kardeşim daha düz çizer.

Puan kaybına mazeret değil ama siz hiç çapraz ofsayt çizgisi gördünüz mü?