Trabzonspor için tarihi derbi! Tek hedef 3 puan
Trabzonspor hem şampiyonluk hem de tarihi serilere imza atma anlamında ezeli rakibi Galatasaray ile yapacağı maçtan mutlak galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Tek hedef 3 puan.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. Şampiyonluk yolunda rakibi ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan bordo-mavililer puan kaybını ise akıllarından bile geçirmiyor. Alanyaspor ve Ankaragücü beraberliklerinin ardından ezeli rakiplerine konsantre olan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp şampiyonluğu ne kadar istediğini bir kez daha herkese göstermek istiyor. Galatasaray'ı yenip son 4 haftaya daha moralli ve iddialı girmek isteyen futbolcuların idmanlardaki hırsı ise teknik ekibi mutlu ediyor. Zorlu mücadele öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden "galibiyet" sesleri yükselirken, oyuncular "Bu maçı alacağız, başka yolu yok" diyor.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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