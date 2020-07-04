Trabzonspor için tarihi derbi! Tek hedef 3 puan - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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için tarihi derbi! Tek hedef 3 puan

Trabzonspor için tarihi derbi! Tek hedef 3 puan

hem şampiyonluk hem de tarihi serilere imza atma anlamında ezeli rakibi ile yapacağı maçtan mutlak galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Tek hedef 3 puan.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. Şampiyonluk yolunda rakibi ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan bordo-mavililer puan kaybını ise akıllarından bile geçirmiyor. ve Ankaragücü beraberliklerinin ardından ezeli rakiplerine konsantre olan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp şampiyonluğu ne kadar istediğini bir kez daha herkese göstermek istiyor. Galatasaray'ı yenip son 4 haftaya daha moralli ve iddialı girmek isteyen futbolcuların idmanlardaki hırsı ise teknik ekibi mutlu ediyor. Zorlu mücadele öncesinde 'nden "galibiyet" sesleri yükselirken, oyuncular "Bu maçı alacağız, başka yolu yok" diyor.

  1. 4.7.2020
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