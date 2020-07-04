Trabzonspor için tarihi derbi! Tek hedef 3 puan

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor için bu maç, hem şampiyonluk yolunda hem de tarihi serilere imza atma noktasında farklı anlamlar taşıyor. Şampiyonluk yolunda rakibi ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan bordo-mavililer puan kaybını ise akıllarından bile geçirmiyor. Alanyaspor ve Ankaragücü beraberliklerinin ardından ezeli rakiplerine konsantre olan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla dönüp şampiyonluğu ne kadar istediğini bir kez daha herkese göstermek istiyor. Galatasaray'ı yenip son 4 haftaya daha moralli ve iddialı girmek isteyen futbolcuların idmanlardaki hırsı ise teknik ekibi mutlu ediyor. Zorlu mücadele öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden "galibiyet" sesleri yükselirken, oyuncular "Bu maçı alacağız, başka yolu yok" diyor.