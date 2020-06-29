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29 Haziran 2020, Pazartesi
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"Bitigen tüm hayalleri çaldı"

"Bitigen tüm hayalleri çaldı"

Yerel basın mücadele sonunda hakem Abdulkadir Bitigen'e öfkeliydi. Takımın kötü oynadığını kabul eden gazeteler, hakem Bitigen'in kararlarıyla Fırtına'yı yaktığını yazdı.

Trabzon yerel basını Ankaragücü maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.

KARADENIZ: Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz. Abdulkadir Bitigen'in verdiği penaltı kararı skandaldı. Kötü bir yönetim gösterdi.
GÜNEBAKIŞ: Şampiyonluk kaçıyor. 2 haftada 4 puan bırakan büyük yara aldı.
TAKA: Sene yine 2010-11. Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile tüm hayalleri çaldı, gitti.
SONNOKTA: Bu hikayete yanan biz olduk. Yazık oluyor bu büyük taraftara.
KUZEY EKSPRES: Ankaragücü, Trabzonspor'un yoluna taş koydu. Kritik bir kayıp daha.







  1. 29.6.2020
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