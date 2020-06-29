"Bitigen tüm hayalleri çaldı"
Yerel basın mücadele sonunda hakem Abdulkadir Bitigen'e öfkeliydi. Takımın kötü oynadığını kabul eden gazeteler, hakem Bitigen'in kararlarıyla Fırtına'yı yaktığını yazdı.
Trabzon yerel basını Ankaragücü maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.
KARADENIZ: Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz. Abdulkadir Bitigen'in verdiği penaltı kararı skandaldı. Kötü bir yönetim gösterdi.
GÜNEBAKIŞ: Şampiyonluk kaçıyor. 2 haftada 4 puan bırakan Trabzonspor büyük yara aldı.
TAKA: Sene yine 2010-11. Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile tüm hayalleri çaldı, gitti.
SONNOKTA: Bu hikayete yanan biz olduk. Yazık oluyor bu büyük taraftara.
KUZEY EKSPRES: Ankaragücü, Trabzonspor'un yoluna taş koydu. Kritik bir kayıp daha.
- 29.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
"Bitigen tüm hayalleri çaldı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.