"Bitigen tüm hayalleri çaldı"

Trabzon yerel basını Ankaragücü maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.



KARADENIZ: Şampiyonluk yolunda 1-1 eriyoruz. Abdulkadir Bitigen'in verdiği penaltı kararı skandaldı. Kötü bir yönetim gösterdi.

GÜNEBAKIŞ: Şampiyonluk kaçıyor. 2 haftada 4 puan bırakan Trabzonspor büyük yara aldı.

TAKA: Sene yine 2010-11. Abdulkadir Bitigen uyduruk penaltı ile tüm hayalleri çaldı, gitti.

SONNOKTA: Bu hikayete yanan biz olduk. Yazık oluyor bu büyük taraftara.

KUZEY EKSPRES: Ankaragücü, Trabzonspor'un yoluna taş koydu. Kritik bir kayıp daha.















