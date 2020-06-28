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FIFA kokartlı eski hakem Selçuk Dereli yorumladı! "Bu işte art niyet var!"
Süper Lig'in 29. haftasında mücadelenin 3. dakikasında öne geçmesinde rağmen sahasında ağırladığı Ankaragücü'ne 2 puan kaybeden Trabzonspor'un penaltı tepkisi sürüyor. Hakem Abdulkadir Bitigen'in verdiği penaltı kararının yankıları sürerken, FIFA kokartlı eski hakemlerden Selçuk Dereli'de verilen karar ile ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.
28 Haziran 2020 Pazar 12:23
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Süper Lig'in 29. haftasında sahasında başkent ekibi Ankaragücü'nü ağırlayan Trabzonspor, mücadelenin 3. dakikasında öne geçse de sahadan beraberlikle ayrıldı.
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Konuk ekibin beraberlik golü 63. dakikada Gerson Rodriguez'den gelirken, mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'in verdiği penaltı kararının yankıları halen sürüyor.
Karşılaşmanın hakemi, Ankaragücü atağında Pazdan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği ortada Joao Pereira'ya çarpan topu penaltı olarak değerlendirirken birçok spor otoritesi bunun yanlış bir karar olduğunu söyledi.
Bu isimlerden biri de FIFA kokartlı eski hakem ve yorumcu Selçuk Dereli...
Trabzonspor aleyhine verilen penaltıyı Karadeniz Gazetesi'ne yorumlayan usta hakem şunları söyledi.