Spor yazarları Trabzonspor-Ankaragücü maçını değerlendirdi

"HAKEMLERİN PAYI OLMAYAN MAÇ MI VAR?"

1-0 galipsin, ileride topu tutamıyorsun. Karşındaki takım lig sonuncusu. Lig sonuncusu ama geçen hafta Başakşehir'e hakem kararıyla yenildiler. Attıkları buz gibi gol sayılmadı. Maç 2-0 oluyordu. Yani Ankaragücü kötü takım değil ama ligin ilk yarısındaki puan kayıpları onları bu noktaya getirdi. Peki hakemlerin payı var mı? Hakemlerin payı olmayan maç mı var Türkiye Ligi'nde? Neticelerdeki büyük pay onların. Bazıları iyi niyetli hata yapıyorlar, bazılarının kafasında şeytan var hata yapıyor, bazıları futbolu bilmiyor hata yapıyor. Bu birilerine yarıyor, birileri ise duman oluyor!