Dev derbinin şifresini verdi: Fırsat bu fırsat! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Dev derbinin şifresini verdi: Fırsat bu fırsat!

Dev derbinin şifresini verdi: Fırsat bu fırsat!

Dev derbinin şifresini verdi: Fırsat bu fırsat!

Hocalar, - derbisi için taktiklerini belirledi. Fernando Muslera’nın yokluğunu fırsat bilen Hüseyin Çimşir, futbolcularına bol şut talimatı verdi. ise maçındaki gibi bol pas yapıp toplu hücum etmelerini istedi.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren yarınki - derbisi öncesinde takımlar son hazırlıklarını yaparken, teknik patronlar da kafalarındaki taktikleri netleştirdi. Galatasaray'ın hocası , sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda kadro sıkıntısı çekerken, oynatacağı sistemi talebelerine anlattı. 'e karşı ortaya konan futboldan memnun olan usta hoca, "Topun kontrolü bizde olmalı. Çok pas yaparak rakibi yorup hep birlikte hücum etmeliyiz" dedi.

VURMAKTAN KAÇINMAYIN

Trabzonspor cephesinde ise taktik gole daha ağırlıklı... Sarı-kırmızılı takımda Muslera'nın yokluğunu fırsat bilen teknik direktör Hüseyin Çimşir, bol bol şut atmaları talimatı verdi. Genç çalıştırıcı, özellikle Sörloth, Nwakaeme, Ekuban ve Sosa gibi şut becerisi yüksek isimlerden her fırsatta kaleyi yoklamalarını istedi. Bordo-mavili hoca, "Mutlaka skora gitmeliyiz. Bunun yolu da golden geçiyor. Müsait pozisyonlardan vurmaktan kaçınmayın" talimatı verdi.

  1. 4.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dev derbinin şifresini verdi: Fırsat bu fırsat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA