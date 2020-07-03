Teklifi duyurdular! Fenerbahçe ve Onyekuru...

Japon futbolcusu Nagatomo'ya veda eden Galatasaray'da ikinci ayrılık Henry Onyekuru ile yaşanmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı yıldız, Monaco'nun talebi üzerine Fransa'ya dönüyor ancak sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
3 Temmuz 2020 Cuma 11:28
Güncelleme: 03.07.2020 11:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray transferde sıcak günler yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda ayrılıklar ise üst üste geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yuto Nagatomo'ya veda eden Galatasaray, kiralık sözleşmesini uzatmak için Monaco ile anlaşma sağlayamaması üzerine Onyekuru'yu da kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Monaco'ya dönen oyuncunun lig bitene kadar forma giymesi için görüşmelerini sürdürürken, Afrika basınında ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Aoi Football adlı sitede yer alan habere göre; Nijeryalı kanat oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasına Türkiye'den Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir de katıldı.