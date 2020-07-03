Teklifi duyurdular! Fenerbahçe ve Onyekuru...

Japon futbolcusu Nagatomo'ya veda eden Galatasaray'da ikinci ayrılık Henry Onyekuru ile yaşanmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı yıldız, Monaco'nun talebi üzerine Fransa'ya dönüyor ancak sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)