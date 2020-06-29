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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'un şampiyonluğa en yakın dönemi

Trabzonspor'un şampiyonluğa en yakın dönemi

, son yıllarda ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştı. 'de 29 hafta sonunda 58 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, son 9 sezonun en iyi dönemini geçiriyor.

2010-2011 sezonunun 29. haftasını 69 puanla ilk sırada tamamlayan ancak sezonu 82 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan ekibi, son 9 sezon içerisinde ilk kez 29. hafta sonunda şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Ligde 60 puanlı 'in 2 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, son 9 sezon içerisinde en iyi sıralamayı ve puanı elde etti.

Karadeniz ekibi, son 9 sezonun 29. haftalarına bakıldığında 2011-2012 sezonunda 66 puanlı lider 'ın 17 puan gerisinde 29. haftayı 3. sırada tamamladı.

2012-2013 sezonunda 59 puanlı Galatasaray'ın 22 puan gerisinde 10. sırayı alan bordo-mavililer, 2013-2014 sezonunda 66 puanlı 'nin 23 puan farkla 4. sırada, 2014-2015 sezonunda ise 64 puanlı 'ın 17 puan altında 6. sırada yer aldı.

, 2015-2016 sezonunda ise lider Beşiktaş'ın 32 puan gerisinde 11. sırada, 2016-2017 sezonunda ise 64 puanlı Beşiktaş'ın 16 puan gerisinde 5. sırada bulunurken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 5. sırada, 2018-2019 sezonunda ise 62 puanlı Medipol Başakşehir'den 10 puan az toplayarak 4. sırada kendine yer bulabildi.

- Umutlar yeşerdi

Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da lider Medipol Başakşehir'in Galatasaray ile 1-1 berabere kalması yeniden umutları yeşertti.

İki takım arasında 2 puanlık fark açılmazken Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddialı konumunu da sürdürdü.

Trabzonspor, bu sezon 29. hafta sonunda Demir Grup Sivasspor'un 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde bulunuyor.

- Son 10 sezonun 29. haftası

Trabzonspor'un ligde son 10 sezonunda 29. hafta sonundaki puan cetvelindeki konumu şöyle:

Sezon Puan Sıralama Lider takım puanı

2019-2020 60 2 Başakşehir- 2

2018-2019 52 4 Başakşehir-10

2017-2018 46 5 Galatasaray-14

2016-2017 48 5 Beşiktaş-16

2015-2016 37 11 Beşiktaş-32

2014-2015 47 6 Beşiktaş-17

2013-2014 43 4 Fenerbahçe-23

2012-2013 37 10 Galatasaray-22

2011-2012 49 3 Galatasaray- 17

2010-2011 69 1 Lider Trabzonspor

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 13:01
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