Çimşir’e güvenoyu
Son iki Süper Lig maçında yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Hüseyin Çimşir oldu.
Son iki Süper Lig maçında yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağındaki isim teknik direktör Hüseyin Çimşir oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem Çimşir'in moralini düzeltmek hem de takımı daha hırslandırmak için bir konuşma yaptı. Ağaoğlu, "Hocam bize sana inanıyor ve güveniyoruz. Desteğimizin ve inancımızın her zaman sizinle olduğunu bilin. Birlikte başaracağız" dedi. Ağaoğlu, oyunculara da "Buraya kadar siz getirdiniz. Burada vazgeçmek veya mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun asla olmadığını da biliyorum. O yüzden oynayacağımız ilk maçtan itibaren o ruhla sahada olalım" diye seslendi.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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