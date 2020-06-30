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30 Haziran 2020, Salı
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Çimşir’e güvenoyu

Çimşir’e güvenoyu

Son iki maçında yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Son iki maçında yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağındaki isim oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu hem Çimşir'in moralini düzeltmek hem de takımı daha hırslandırmak için bir konuşma yaptı. Ağaoğlu, "Hocam bize sana inanıyor ve güveniyoruz. Desteğimizin ve inancımızın her zaman sizinle olduğunu bilin. Birlikte başaracağız" dedi. Ağaoğlu, oyunculara da "Buraya kadar siz getirdiniz. Burada vazgeçmek veya mücadeleyi bırakmak gibi bir duygunuzun asla olmadığını da biliyorum. O yüzden oynayacağımız ilk maçtan itibaren o ruhla sahada olalım" diye seslendi.

  1. 30.6.2020
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