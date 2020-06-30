Sörloth uğuru - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sörloth uğuru

uğuru

Sörloth uğuru

 Lig'de 6 maç sonra gol sessizliğini bozan , bir bakıma 'nın uğuru oldu...

Lig'de 6 maç sonra gol sessizliğini bozan , bir bakıma 'nın uğuru oldu... 29 maçın 15'inde 20 kez fileleri sarsan Norveçli'nin sahne aldığı maçlarda takımın yenilmemesi dikkat çekti. Fırtına bu periyotta 36 puan topladı. 1.95'lik kule, şampiyonluk yolunda 'a önemli katkı sağlarken, Hüseyin Çimşir onun için, "Sörloth'un gol atması onun moral bulması açısından önemliydi. İnşallah gollerini atmaya devam eder" dedi.

  1. 30.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sörloth uğuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA