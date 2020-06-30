Sörloth uğuru

Süper Lig'de 6 maç sonra gol sessizliğini bozan Sörloth, bir bakıma Fırtına'nın uğuru oldu... 29 maçın 15'inde 20 kez fileleri sarsan Norveçli'nin sahne aldığı maçlarda takımın yenilmemesi dikkat çekti. Fırtına bu periyotta 36 puan topladı. 1.95'lik kule, şampiyonluk yolunda Trabzonspor'a önemli katkı sağlarken, Hüseyin Çimşir onun için, "Sörloth'un gol atması onun moral bulması açısından önemliydi. İnşallah gollerini atmaya devam eder" dedi.