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30 Haziran 2020, Salı
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mi mı?

Kamil Ahmet mi Serkan Asan mı?

 devinde derbisinde öncesi eksik oyuncular can sıkarken, cezalı olan sağ bek 'nın yerine kimin görev yapacağı merakla beklenmeye başlandı.

devinde derbisinde öncesi eksik oyuncular can sıkarken, cezalı olan sağ bek 'nın yerine kimin görev yapacağı merakla beklenmeye başlandı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra MKE Ankaragücü karşılaşmasında kadroya giren ancak forma giyemeyen 'in hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürürken, genç da formaya aday isimlerden biri olarak duruyor. Teknik direktör Çimşir'in form durumuna göre iki oyuncudan birinde karar kılacağı öğrenilirken, Kamil Ahmet'in tecrübeli olması kendisini bir adım öne atıyor.

  1. 30.6.2020
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