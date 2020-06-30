Kamil Ahmet mi Serkan Asan mı?

Karadeniz devinde Galatasaray derbisinde öncesi eksik oyuncular can sıkarken, cezalı olan sağ bek Joao Pereira'nın yerine kimin görev yapacağı merakla beklenmeye başlandı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra MKE Ankaragücü karşılaşmasında kadroya giren ancak forma giyemeyen Kamil Ahmet'in hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürürken, genç Serkan Asan da formaya aday isimlerden biri olarak duruyor. Teknik direktör Çimşir'in form durumuna göre iki oyuncudan birinde karar kılacağı öğrenilirken, Kamil Ahmet'in tecrübeli olması kendisini bir adım öne atıyor.