Kamil Ahmet mi Serkan Asan mı?
Karadeniz devinde Galatasaray derbisinde öncesi eksik oyuncular can sıkarken, cezalı olan sağ bek Joao Pereira'nın yerine kimin görev yapacağı merakla beklenmeye başlandı.
Karadeniz devinde Galatasaray derbisinde öncesi eksik oyuncular can sıkarken, cezalı olan sağ bek Joao Pereira'nın yerine kimin görev yapacağı merakla beklenmeye başlandı. Uzun bir sakatlık döneminden sonra MKE Ankaragücü karşılaşmasında kadroya giren ancak forma giyemeyen Kamil Ahmet'in hazır olması teknik heyetin yüzünü güldürürken, genç Serkan Asan da formaya aday isimlerden biri olarak duruyor. Teknik direktör Çimşir'in form durumuna göre iki oyuncudan birinde karar kılacağı öğrenilirken, Kamil Ahmet'in tecrübeli olması kendisini bir adım öne atıyor.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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