Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.
Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.
Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban'ın tedavilerinin ardından koşu yaptığı, Anthony Nwakaeme'nin ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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