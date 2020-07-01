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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 30. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

, 'in 30. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde basına kapalı çalıştı.

Antrenmanda oyuncuların, pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı belirtildi.

Sakatlıkları bulunan Abdulkadir Parmak ve Caleb Ekuban'ın tedavilerinin ardından koşu yaptığı, Anthony Nwakaeme'nin ise yan sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 01.07.2020
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