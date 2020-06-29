Son 4 maçta tek galibiyet
Fırtına, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Başakşehir, Alanyaspor ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece Göztepe'yi yendi. 4 haftada 6 puan alabilen Fırtına, zirveden de oldu.
Fırtına, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Başakşehir, Alanyaspor ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece Göztepe'yi yendi. 4 haftada 6 puan alabilen Fırtına, zirveden de oldu.
ÇARE BULAMADI
Karadeniz ekibinin bu sezon en büyük sıkıntısı öne geçtiği maçlarda yitirdiği puanlar. Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu rakam 22'ye yükseldi. Ünal Karaman yönetimindeki sorun, Hüseyin Çimşir döneminde de aynen devam ediyor. Fırtına bir türlü ders almıyor.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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