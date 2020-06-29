Son 4 maçta tek galibiyet

Fırtına, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Başakşehir, Alanyaspor ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece Göztepe'yi yendi. 4 haftada 6 puan alabilen Fırtına, zirveden de oldu.



ÇARE BULAMADI

Karadeniz ekibinin bu sezon en büyük sıkıntısı öne geçtiği maçlarda yitirdiği puanlar. Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu rakam 22'ye yükseldi. Ünal Karaman yönetimindeki sorun, Hüseyin Çimşir döneminde de aynen devam ediyor. Fırtına bir türlü ders almıyor.