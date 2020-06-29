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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Son 4 maçta tek galibiyet

Son 4 maçta tek galibiyet

, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği 'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Başakşehir, ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece 'yi yendi. 4 haftada 6 puan alabilen Fırtına, zirveden de oldu.

, şampiyonluk yarışının kızıştığı bölümde üst üste puan kayıpları yaşayarak liderliği 'e kaptırdı. Son 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Başakşehir, ve Ankaragücü ile eşitliği bozamadı. Sadece 'yi yendi. 4 haftada 6 puan alabilen Fırtına, zirveden de oldu.

ÇARE BULAMADI
ekibinin bu sezon en büyük sıkıntısı öne geçtiği maçlarda yitirdiği puanlar. Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu rakam 22'ye yükseldi. yönetimindeki sorun, Hüseyin Çimşir döneminde de aynen devam ediyor. Fırtına bir türlü ders almıyor.

  1. 29.6.2020
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