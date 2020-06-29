Guilherme beklenileni veremedi
Devre arasında büyük umutlarla alınan Guilherme'nin corona virüsü sonrası performansı endişelendiriyor. Sakatların çok olduğu dönemde bel bağlanan oyunculardan olan Brezilyalı futbolcu bir türlü beklenilen formunu yakalayamadı.
Devre arasında büyük umutlarla alınan Guilherme'nin corona virüsü sonrası performansı endişelendiriyor. Sakatların çok olduğu dönemde bel bağlanan oyunculardan olan Brezilyalı futbolcu bir türlü beklenilen formunu yakalayamadı. 29 yaşındaki futbolcu kupadaki Erzurum maçlarında 2 gol, 1 asist üretti. Ligde bordo-mavili formayla çıktığı 9 karşılaşmada tabelaya katkı yapamadı.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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