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29 Haziran 2020, Pazartesi
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beklenileni veremedi

Guilherme beklenileni veremedi

Devre arasında büyük umutlarla alınan 'nin corona virüsü sonrası performansı endişelendiriyor. Sakatların çok olduğu dönemde bel bağlanan oyunculardan olan Brezilyalı futbolcu bir türlü beklenilen formunu yakalayamadı.

Devre arasında büyük umutlarla alınan 'nin corona virüsü sonrası performansı endişelendiriyor. Sakatların çok olduğu dönemde bel bağlanan oyunculardan olan Brezilyalı futbolcu bir türlü beklenilen formunu yakalayamadı. 29 yaşındaki futbolcu kupadaki maçlarında 2 gol, 1 asist üretti. Ligde bordo-mavili formayla çıktığı 9 karşılaşmada tabelaya katkı yapamadı.

  1. 29.6.2020
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