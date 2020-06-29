Nwakaeme aranıyor
Trabzonspor'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen Bilal Başacıkoğlu tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken Hüseyin Çimşir de çare arıyor.
Trabzonspor'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen Bilal Başacıkoğlu tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken Hüseyin Çimşir de çare arıyor.
SALGIN KÖTÜ ETKİLEDİ
Trabzonspor, corona virüsü öncesi de sakatlıklar yaşıyordu. Ancak salgı döneminden başlayarak özellikle kas sakatlıkları ciddi şekilde arttı. Şu ana kadar olan süreçte Jose Sosa, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlık yaşadılar.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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