Nwakaeme aranıyor

Trabzonspor'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen Bilal Başacıkoğlu tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken Hüseyin Çimşir de çare arıyor.



SALGIN KÖTÜ ETKİLEDİ

Trabzonspor, corona virüsü öncesi de sakatlıklar yaşıyordu. Ancak salgı döneminden başlayarak özellikle kas sakatlıkları ciddi şekilde arttı. Şu ana kadar olan süreçte Jose Sosa, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlık yaşadılar.