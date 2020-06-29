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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Nwakaeme aranıyor

Nwakaeme aranıyor

'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz ... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken de çare arıyor.

'un hücum hattındaki en yetenekli oyuncusu hiç şüphesiz ... Nijeryalı yıldız hücumda büyük bir tehlike oluştururken sakatlığında yerine forma giyen tam bir hayal kırıklığı. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcunun yokluğunu hissederken de çare arıyor.

SALGIN KÖTÜ ETKİLEDİ
Trabzonspor, corona virüsü öncesi de sakatlıklar yaşıyordu. Ancak salgı döneminden başlayarak özellikle kas sakatlıkları ciddi şekilde arttı. Şu ana kadar olan süreçte , Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth ve Kamil sakatlık yaşadılar.

  1. 29.6.2020
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