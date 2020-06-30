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30 Haziran 2020, Salı
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’dan destek

Ali Ata’dan destek

Şampiyonluk mücadelesi veren 'a bir destek de Anadolu rock sanatçısı 'dan geldi.

Şampiyonluk mücadelesi veren 'a bir destek de Anadolu rock sanatçısı 'dan geldi. Ata, kendisine ait olan 'Çıkış Yok' şarkısını bordo-mavililer için seslendirdi ve "Biz Sarıkamışlıyız. Babam maça gitmek için dedemden habersiz o dönemin şartlarında para da yok, koyunları satmış şampiyonluk maçına gitmiş" diye konuştu.

  1. 30.6.2020
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