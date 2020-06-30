Ali Ata’dan destek

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'a bir destek de Anadolu rock sanatçısı Ali Ata'dan geldi. Ata, kendisine ait olan 'Çıkış Yok' şarkısını bordo-mavililer için seslendirdi ve "Biz Kars Sarıkamışlıyız. Babam maça gitmek için dedemden habersiz o dönemin şartlarında para da yok, koyunları satmış şampiyonluk maçına gitmiş" diye konuştu.