"Pes etmek yok"
Bordo-mavililer sahalarında lig sonuncusu Ankaragücü ile berabere kalarak büyük yara alırken futbolcular maç sonunda bir hayli üzgündü. 90 dakika bitiminde soyunma odasında kimsenin sesi çıkmıyordu. İçerideki kasvetli havayı, kaptan Jose Sosa ve Uğurcan Çakır dağıttı.
Her iki oyuncu "Daha bu iş bitmedi. Pes etmeyeceğiz. Buralara bu takımı biz getirdik. Bundan sonra da her maçımızı kazanıp şampiyon olmak için uğraşacağız" dediler. Diğer futbolcular da iki yıldıza uyarak şampiyonluk sözü verdiler. Oyuncuların, kötü performans üzerine de kendi aralarında bir konuşma yaptığı kaydedildi.
ZALİMLERE RAĞMEN
Ankaragücü beraberliğine rağmen, Trabzonspor cephesi pes etmemeye kararlı. Tesislerden yapılan bir paylaşımda, taktik tahtasındaki "Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız çünkü hak ediyoruz" yazısı dikkat çekti.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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