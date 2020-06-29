"Pes etmek yok"

Her iki oyuncu "Daha bu iş bitmedi. Pes etmeyeceğiz. Buralara bu takımı biz getirdik. Bundan sonra da her maçımızı kazanıp şampiyon olmak için uğraşacağız" dediler. Diğer futbolcular da iki yıldıza uyarak şampiyonluk sözü verdiler. Oyuncuların, kötü performans üzerine de kendi aralarında bir konuşma yaptığı kaydedildi.



ZALİMLERE RAĞMEN

Ankaragücü beraberliğine rağmen, Trabzonspor cephesi pes etmemeye kararlı. Tesislerden yapılan bir paylaşımda, taktik tahtasındaki "Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız çünkü hak ediyoruz" yazısı dikkat çekti.

