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29 Haziran 2020, Pazartesi
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"Pes etmek yok"

"Pes etmek yok"

Bordo-mavililer sahalarında lig sonuncusu Ankaragücü ile berabere kalarak büyük yara alırken futbolcular maç sonunda bir hayli üzgündü. 90 dakika bitiminde soyunma odasında kimsenin sesi çıkmıyordu. İçerideki kasvetli havayı, kaptan ve Uğurcan Çakır dağıttı.

Her iki oyuncu "Daha bu iş bitmedi. Pes etmeyeceğiz. Buralara bu takımı biz getirdik. Bundan sonra da her maçımızı kazanıp şampiyon olmak için uğraşacağız" dediler. Diğer futbolcular da iki yıldıza uyarak şampiyonluk sözü verdiler. Oyuncuların, kötü performans üzerine de kendi aralarında bir konuşma yaptığı kaydedildi.

ZALİMLERE RAĞMEN
Ankaragücü beraberliğine rağmen, cephesi pes etmemeye kararlı. Tesislerden yapılan bir paylaşımda, taktik tahtasındaki "Hainlere ve zalimlere rağmen biz olacağız çünkü hak ediyoruz" yazısı dikkat çekti.

  1. 29.6.2020
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