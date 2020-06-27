Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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3-2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında evinde Btc Türk 'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi rakibi karşısında galibiyete duraklama dakikalarında uzandı. Karşılaşmanın son anlarına 2-1 geride giren Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 90 ve 90+5. dakikada attığı gollerle Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin diğer golü Vedat Muriqi'den gelirken, konuk ekibin gollerini Youssouf ve Donald attı.

, 'u Ozan Tufan'la yıktı. Karşılaşmanın 65. dakikasında sarı-siyahlı takımda Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe 10 kişilik rakibi karşısında ecel terleri döktü. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren sarı-lacivertliler, Ozan'ın 2 golüyle hayat buldu ve maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin diğer golünü 70. dakikada Vedat Muriqi,kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un golleri 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Donald'dan geldi.

Sarı-lacivertliler, sarı kart gören Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre 65'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. BTC Türk Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.

'de gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 20:40
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