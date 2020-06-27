Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Btc Türk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, 10 kişi rakibi karşısında galibiyete duraklama dakikalarında uzandı. Karşılaşmanın son anlarına 2-1 geride giren Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 90 ve 90+5. dakikada attığı gollerle Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin diğer golü Vedat Muriqi'den gelirken, konuk ekibin gollerini Youssouf ve Donald attı.
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u Ozan Tufan'la yıktı. Karşılaşmanın 65. dakikasında sarı-siyahlı takımda Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe 10 kişilik rakibi karşısında ecel terleri döktü. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren sarı-lacivertliler, Ozan'ın 2 golüyle hayat buldu ve maçı 3-2 kazandı.
Fenerbahçe'nin diğer golünü 70. dakikada Vedat Muriqi,kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un golleri 81. dakikada Youssouf Ndayishimiye ve 89. dakikada Mitchell Donald'dan geldi.
Sarı-lacivertliler, sarı kart gören Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre 65'te ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 46'ya yükseltti. BTC Türk Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Göztepe'yi ağırlayacak. BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 20:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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