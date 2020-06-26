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26 Haziran 2020, Cuma
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''Köşe başı maçlar bunlar''

''Köşe başı maçlar bunlar''

, köşe başı maça atandı. Ankaragücü’nü yaktı, ’i sırtladı. ’yı Başakşehir- maçına vereceklerdi, ben söyledim diye veremediler.

Türk spor basınının usta isimleri ile , A Spor'da yayınlanan '' programında yine gündem belirledi. Erman Toroğlu, Ankaragücü- maçıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Toroğlu, " köşe başı maçına geldi, yaktı Ankaragücü'nü. Bazı maçlar vardır bu o köşe başı maçlardandır. Birinin düşmesini belirleyecek, birinin şampiyonluk yarışını. VAR ile konuşuyorsun, aktif mi pasif mi diye. VAR'daki çömez, sahadaki hakemi… Ama kararı VAR'daki çömez veriyor. Yahu git bak ekrana 'Kardeşim ben karar verdim, ofsayt veya değil de'. Allah büyük. Ertesi gün -Gaziantep maçı var. Aynı golün benzeri, daha kötüsü yaşandı. Ankaragücü maçında golü iptal ediyorsun, Galatasaray maçında veriyorsun" dedi.

Erman Toroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bakın buradan söylüyorum. Önümüzde bir daha var. Başakşehir-Galatasaray… O maça da büyük ihtimalle 'yı vereceklerdi. Ama ben burada söyledim diye veremediler. BU yaşananları gördüğümde benim moralim bozuluyor. Adalet dağıtması gereken hakemler, adaletli gelmiyor maçlara. Zamanında Hasan Doğan bir temizlik yapmıştı. İkisi de arkadaşım, 'in de 'in de bazı şeyleri ayyuka çıkarıp, bıçak gibi çürükleri kesip atması lazım. Televizyonda yorum yapan eski hakemlerin, komitede, gözlemciler arasında ne işi var?"

"Alanyaspor-Trabzonspor maçında televizyona çıktım. 'dan bağlandım, Marmaris'ten ekip geldi. Maçtan sonra başkanlar, idareciler falan birbirine giriyorlar. Soruyorum şimdi ya seyirci olsa ne olacaktı? herhalde görüntülere göre ceza verecek. Şimdi enteresandır iki takım finali oynayacak. O maçı düşünebiliyor musunuz şimdi?"

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Galatasaray-Gaziantep maçında kaleci Okan'ın topu elinde uzun süre tutmasına bir düdük çaldı hakem. İnanılır gibi değil. Bu kararın yüzlerce kez kitaba göre uygulanmadığını gördüm. Kitapta yazılan cezaları bazı hakemler uygular, bazıları uygulamaz. Çünkü hakemin yorum hakkı vardır. İyi hakem ile kötü hakemi ayıran da bu. Kasıt varsa düdük çalarsın, kart çıkarırsın. Kasıt yoksa hoşgörü devreye girer. Ama bu kural yıllardan beri uygulanmıyor. Bunun neden uygulanmadığını söyleyen, "Bunun açıklamasını yapın" diyen adam benim. "Bir gün çıkacak hakemin biri bu kuralı uygulayacak ve kıyamet kopacak" dedim. İşte o kıyamet bu maçta koptu. 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanunu herkes unuttu. Bu ülkede her kesimin anlaştığı ender konulardan biridir. Dediler ki, "Bu yasa çok ağır oldu biraz hafifletelim." Hafifletildi ama yasa kullanılmadı. İŞLERI yalnızca 6222'yi uygulamak olan savcılar belirlendi ama onlar da işlem yapmıyorlar. O kanun diyor ki, "Şiddet ve şiddeti tahrik eden her türlü kulüp yöneticisinin, ilgisinin, amigosuna kadar bağırışları ve çağrışları, yani sözlü ve tahrik edici eylemleri de bu kanunun kapsamında" Ben de şimdi diyorum ki bu 6222 sayılı kanun kapsamında hiçbir uygulama yapılmadı.

  1. 26.6.2020
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