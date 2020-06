''Köşe başı maçlar bunlar''

Türk spor basınının usta isimleri Hıncal Uluç ile Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 'Kale Arkası' programında yine gündem belirledi. Erman Toroğlu, Ankaragücü-Başakşehir maçıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Toroğlu, "Hüseyin Göçek köşe başı maçına geldi, yaktı Ankaragücü'nü. Bazı maçlar vardır bu o köşe başı maçlardandır. Birinin düşmesini belirleyecek, birinin şampiyonluk yarışını. VAR ile konuşuyorsun, aktif mi pasif mi diye. VAR'daki çömez, sahadaki FIFA hakemi… Ama kararı VAR'daki çömez veriyor. Yahu git bak ekrana 'Kardeşim ben karar verdim, ofsayt veya değil de'. Allah büyük. Ertesi gün Galatasaray-Gaziantep maçı var. Aynı golün benzeri, daha kötüsü yaşandı. Ankaragücü maçında golü iptal ediyorsun, Galatasaray maçında veriyorsun" dedi.



Erman Toroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bakın buradan söylüyorum. Önümüzde bir köşe başı maç daha var. Başakşehir-Galatasaray… O maça da büyük ihtimalle Halis Özkahya'yı vereceklerdi. Ama ben burada söyledim diye veremediler. BU yaşananları gördüğümde benim moralim bozuluyor. Adalet dağıtması gereken hakemler, adaletli gelmiyor maçlara. Zamanında Hasan Doğan bir temizlik yapmıştı. İkisi de arkadaşım, Nihat Özdemir'in de Zekeriya Alp'in de bazı şeyleri ayyuka çıkarıp, bıçak gibi çürükleri kesip atması lazım. Televizyonda yorum yapan eski hakemlerin, komitede, gözlemciler arasında ne işi var?"



"Alanyaspor-Trabzonspor maçında televizyona çıktım. Bodrum'dan bağlandım, Muğla Marmaris'ten ekip geldi. Maçtan sonra başkanlar, idareciler falan birbirine giriyorlar. Soruyorum şimdi ya seyirci olsa ne olacaktı? TFF herhalde görüntülere göre ceza verecek. Şimdi enteresandır iki takım Türkiye Kupası finali oynayacak. O maçı düşünebiliyor musunuz şimdi?"



HINCAL ULUÇ: O KURAL IÇIN BEN UYARMIŞTIM ŞİMDİ KIYAMET KOPTU

Galatasaray-Gaziantep maçında kaleci Okan'ın topu elinde uzun süre tutmasına bir düdük çaldı hakem. İnanılır gibi değil. Bu kararın yüzlerce kez kitaba göre uygulanmadığını gördüm. Kitapta yazılan cezaları bazı hakemler uygular, bazıları uygulamaz. Çünkü hakemin yorum hakkı vardır. İyi hakem ile kötü hakemi ayıran da bu. Kasıt varsa düdük çalarsın, kart çıkarırsın. Kasıt yoksa hoşgörü devreye girer. Ama bu kural yıllardan beri uygulanmıyor. Bunun neden uygulanmadığını söyleyen, "Bunun açıklamasını yapın" diyen adam benim. "Bir gün çıkacak hakemin biri bu kuralı uygulayacak ve kıyamet kopacak" dedim. İşte o kıyamet bu maçta koptu. 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesine dair kanunu herkes unuttu. Bu ülkede her kesimin anlaştığı ender konulardan biridir. Dediler ki, "Bu yasa çok ağır oldu biraz hafifletelim." Hafifletildi ama yasa kullanılmadı. İŞLERI yalnızca 6222'yi uygulamak olan savcılar belirlendi ama onlar da işlem yapmıyorlar. O kanun diyor ki, "Şiddet ve şiddeti tahrik eden her türlü kulüp yöneticisinin, ilgisinin, amigosuna kadar bağırışları ve çağrışları, yani sözlü ve tahrik edici eylemleri de bu kanunun kapsamında" Ben de şimdi diyorum ki bu 6222 sayılı kanun kapsamında hiçbir uygulama yapılmadı.