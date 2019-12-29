Oscar'lık dönüş
Horoz’da Barrow 10. dakikada direkt kırmızı kart gördü. 22’de Mustafa, 45+1’de Rodellaga kafayla attı. 57’de giren Oscar Scarione 66 ve 84’de füzeleri yolladı
Süper Lig'de nefesleri kesen bir maç geride kaldı. Henüz 10. dakikada Denizlispor'da Barrow'un Cebrail'e yaptığı sert hareket kırmızı kartla cezalandırıldı. İlk gol 22'de geldi. Sağ taç çizgisinin yakınındaki serbest vuruşta Zeki Yavru'nun harika ortasına Mustafa Yumlu müthiş vurdu: 0-1. 45+1'de Zeki'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte boş kalan Hugo Rodallega, kafayı düzgün ve sert vurdu: 0-2.
HUGO 3'Ü KAÇIRDI
57'de maçın kaderini değiştiren adam Oscar Scarione Ankaragücü'nde oyuna girdi. 66. dakikada ceza sahasına soldan çalımlarla giren Oscar Scarione, dar açıdan uzak direğe nefis bir şut çıkardı: 1-2. 79. dakikada savunma arkasında boş alan yakalayan Hugo Rodallega yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdı. 84'te ceza sahası önünde topla buluşan yine Oscar Scarione muhteşem bir şut çıkararak kaleciyi etkisiz bıraktı: 2-2.
85 DAKİKA 10 KİŞİYDİK
Yukatel Denizli'nin tecrübeli isimlerinden Olcay Şahan, 10. dakikada 10 kişi kaldıklarını ve uzatmalarla birlikte 85 dakika böyle oynamanın zorluğuna değindi. Olcay, "2-0 öne geçtik ama rakip 1 fazlaydı. Buraya birçok eksikle geldik. Oyundan çıkan Zeki hastaydı ve titreyerek çıktı. Gönül 3 puan isterdi ama olsun" diye konuştu.
Ankaragücü, İstanbul'da G.Saray'a karşı 2-0 geriden gelerek 1 puanı kurtarmıştı. Geçen hafta Antalya deplasmanında 2-1 yenikken beraberliği çıkaran sarılacivertliler, dün de Denizli'ye karşı bunu başararak son 3 maçta 3 puan aldı.
BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN
Maçın yıldızı Oscar Scarione, kendisi için çok özel bir gün olduğunu söyledi. 34 yaşındaki Arjantinli orta saha, takımına attığı 2 golle 1 puan kazandırdığı için mutlu olduğunu bildirdi. Oscar, "Sakatlıklardan çok çektim. Şükür ki takıma katkı verdim" dedi.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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