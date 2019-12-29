Oscar'lık dönüş

Süper Lig'de nefesleri kesen bir maç geride kaldı. Henüz 10. dakikada Denizlispor'da Barrow'un Cebrail'e yaptığı sert hareket kırmızı kartla cezalandırıldı. İlk gol 22'de geldi. Sağ taç çizgisinin yakınındaki serbest vuruşta Zeki Yavru'nun harika ortasına Mustafa Yumlu müthiş vurdu: 0-1. 45+1'de Zeki'nin sağdan kullandığı kornerde ön direkte boş kalan Hugo Rodallega, kafayı düzgün ve sert vurdu: 0-2.



HUGO 3'Ü KAÇIRDI

57'de maçın kaderini değiştiren adam Oscar Scarione Ankaragücü'nde oyuna girdi. 66. dakikada ceza sahasına soldan çalımlarla giren Oscar Scarione, dar açıdan uzak direğe nefis bir şut çıkardı: 1-2. 79. dakikada savunma arkasında boş alan yakalayan Hugo Rodallega yüzde 100'lük pozisyonu kaçırdı. 84'te ceza sahası önünde topla buluşan yine Oscar Scarione muhteşem bir şut çıkararak kaleciyi etkisiz bıraktı: 2-2.



85 DAKİKA 10 KİŞİYDİK

Yukatel Denizli'nin tecrübeli isimlerinden Olcay Şahan, 10. dakikada 10 kişi kaldıklarını ve uzatmalarla birlikte 85 dakika böyle oynamanın zorluğuna değindi. Olcay, "2-0 öne geçtik ama rakip 1 fazlaydı. Buraya birçok eksikle geldik. Oyundan çıkan Zeki hastaydı ve titreyerek çıktı. Gönül 3 puan isterdi ama olsun" diye konuştu.



Ankaragücü, İstanbul'da G.Saray'a karşı 2-0 geriden gelerek 1 puanı kurtarmıştı. Geçen hafta Antalya deplasmanında 2-1 yenikken beraberliği çıkaran sarılacivertliler, dün de Denizli'ye karşı bunu başararak son 3 maçta 3 puan aldı.





BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Maçın yıldızı Oscar Scarione, kendisi için çok özel bir gün olduğunu söyledi. 34 yaşındaki Arjantinli orta saha, takımına attığı 2 golle 1 puan kazandırdığı için mutlu olduğunu bildirdi. Oscar, "Sakatlıklardan çok çektim. Şükür ki takıma katkı verdim" dedi.