2019-2020 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Süper Lig fikstürü...
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu için geri sayım başladı. Transfer çalışmalarıyla taraftarını heyecanlandıran takımların 34 haftalık fikstürü belirlenecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan son dakika açıklaması ile fikstür çekimi için tarih belli oldu. Peki, Süper Lig kura fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 Süper Lig ne zaman başlayacak? Adı bu sezon Cemil Usta Sezonu olacak olan Süper Lig'de fikstüre dair ayrıntılar, kritik tarihler ve kura çekim zamanı haberimizde...
Ve Süper Lig'de heyecan başlıyor... Son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alan fikstür tarihi için meraklı bekleyiş sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekimi için tarih belli oldu. Süper Lig kura fikstürü ne zaman çekilecek? 2019-2020 Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.
Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak."
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 27 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.
CEMİL USTA KİMDİR?
Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.
Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.
"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.
1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.
- 15.07.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
2019-2020 Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Yeni sezon ne zaman başlayacak? 2019-2020 Cemil Usta Sezonu Süper Lig fikstürü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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