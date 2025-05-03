Pes etmeyeceğiz

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Sivasspor, bugün lider Galatasaray karşısında kritik bir maça çıkacak. Geçen hafta Antalyaspor galibiyetiyle moral bulan Yiğidolar, güçlü rakipleri karşısında da bu galibiyeti taçlandırmak istiyor. RAMS Park'ta mutlak puan hedefleyen Sivas ekibinde teknik direktör Rıza Çalımbay, takımından 90 dakika puan için savaşmalarını istedi.

HER MAÇ FİNAL

Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlıları bu önemli mücadeleye mutlak puan parolasıyla hazırlıyor. Ligde bitime 4 hafta kala final gibi maçlara çıkacaklarının altını çizen Çalımbay'ın, Galatasaray karşısında kolay pes etmeyeceklerini ve 90 dakika puan için savaşacaklarının sözünü verdiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların final gibi maç öncesinde motivasyonlarının da çok iyi olduğu belirtildi.

SİVAS'TA 5 EKSİK VAR

Sivasspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a eksik bir kadroyla geldi. Yiğidolar'da sakatlıkları bulunan Alaaddin Okumuş, Djordje Nikolic, Uğur Çiftçi ve Jan Bieganski ile birlikte, hastalığı nedeniyle Charis Charisis kafileye dahil edilmedi. Kırmızı-beyazlılarda eksik futbolcu sayısının fazlalığı kritik karşılaşma öncesinde teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

YİĞİDO'NUN KOZU MANAJ

Rıza Çalımbay'ın Galatasaray karşısında en büyük kozu, formda golcüsü Rey Manaj olacak. Kritik maçlarda sahneye çıkmayı seven ve geçen hafta Antalya ağlarını da sarsan Arnavut forvet, bugün de takımının en büyük gol ümidi olacak. 27 yaşındaki yıldız santrfor, 25 maçta 15 gol, 4 asist yaptı.